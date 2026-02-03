Δεν «έπεσε» η κυβέρνηση Μακρόν: Καταψηφίστηκαν οι προτάσεις μομφής στη Γαλλία

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση
απέρριψε τις προτάσεις μομφής
κατά της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν
, τις οποίες κατέθεσαν ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και τα κόμματα της αριστεράς (πλην Σοσιαλιστικού), με αφορμή την απόφαση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί να εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό κάνοντας χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, που επιτρέπει την ψήφιση νομοσχεδίων χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία.
Οι ψήφοι και το όριο για να «πέσει» η κυβέρνηση
Η πρόταση μομφής του Εθνικού Συναγερμού συγκέντρωσε 135 ψήφους, ενώ η αντίστοιχη πρόταση των κομμάτων της αριστεράς έλαβε 260 ψήφους.
Για να εγκριθεί πρόταση μομφής στη γαλλική Εθνοσυνέλευση απαιτούνται τουλάχιστον 289 ψήφοι, όριο που δεν έφτασε καμία από τις δύο πρωτοβουλίες.
Κατά των προτάσεων τάχθηκαν τόσο το Σοσιαλιστικό Κόμμα, όσο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση της διαδικασίας.
Προϋπολογισμός 2026: έλλειμμα 5% και αύξηση εσόδων 7 δισ. ευρώ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5% του ΑΕΠ, έναντι 5,4% το 2025.
Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση κρατικών εσόδων κατά 7 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω πρόσθετης φορολόγησης των κερδών μεγάλων επιχειρήσεων.
Αύξηση αμυντικών δαπανών κατά 6,5 δισ. ευρώ
Στο σκέλος των δαπανών, ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά περίπου 6,5 δισ. ευρώ, σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή ατζέντα επηρεάζεται έντονα από τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και τη γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια.