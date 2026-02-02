Εργασίες αποκατάστασης στην «Δευτέρα Παρουσία» του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σιξτίνα
Βατικανό Καπέλα Σιξτίνα Μιχαήλ Αγγελος

Εργασίες αποκατάστασης στην «Δευτέρα Παρουσία» του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σιξτίνα

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες

Εργασίες αποκατάστασης στην «Δευτέρα Παρουσία» του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σιξτίνα
Εκτεταμένες εργασίες για την αποκατάσταση του αριστουργήματος του Μιχαήλ Άγγελου (Μικελάντζελο) «Η Δευτέρα Παρουσία» έχουν ξεκινήσει στην Καπέλα Σιξτίνα, ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια, ανακοίνωσαν σήμερα τα Μουσεία του Βατικανού.

Σκαλωσιές τοποθετούνται μπροστά στο εμβληματικό έργο -που χρειάστηκε μια πενταετία για να ολοκληρωθεί (1536-1541) από τον ιταλό ζωγράφο της Αναγέννησης- το οποίο απεικονίζει την Ημέρα της Κρίσεως της ανθρωπότητας. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες.

Ειδικοί καθαρίζουν τακτικά τις τοιχογραφίες του παρεκκλησίου τη νύχτα, αλλά η «Δευτέρα Παρουσία» απαιτεί εξαιρετικά προσεγμένες εργασίες, διευκρινίζει το Βατικανό.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής συντηρητής Πάολο Βιολίνι εξήγησε ότι οι εργασίες αποσκοπούν κυρίως στην αφαίρεση σωματιδίων ρύπων που, με την πάροδο των ετών, έχουν αλλοιώσει τα χρώματα και την ευκρίνεια του έργου. Ως εκ τούτου, «θα αποκατασταθεί πλήρως η εκφραστική πολυπλοκότητα του έργου», διαβεβαίωσε.

Η Καπέλα Σιξτίνα θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.

