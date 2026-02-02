Παράθυρο αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή: Την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη η συνάντηση ΗΠΑ - Ιράν για τα πυρηνικά

Γουίτκοφ και Αραγτσί αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή στην Τουρκία, σύμφωνα με το Axios - Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, υπό την πίεση Τουρκίας, Κατάρ και Αιγύπτου