Έντονη κινητικότητα για το Ιράν: Αναφορές για συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Ιρανό ΥΠΕΞ σήμερα, στο Ισραήλ αύριο ο εκπρόσωπος του Τραμπ
Έτοιμο τις επόμενες μέρες το πλαίσιο διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον, λέει η Τεχεράνη - Ο Πεζεσκιάν ζητά να ξεκινήσουν συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα
Στο Ισραήλ αναμένεται να μεταβεί από αύριο ο ανώτερος απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για σειρά συναντήσεων με την ισραηλινή ηγεσία, την ώρα που εντείνονται οι διεργασίες για πιθανές άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.
Ο Ζαμίρ βρισκόταν το Σαββατοκύριακο στην Ουάσινγκτον, όπου είχε κύκλο επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους άμυνας, με βασικό αντικείμενο το Ιράν και τις περιφερειακές εξελίξεις ασφαλείας.
Την ίδια στιγμή, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Στιβ Γουίτκοφ, χωρίς να προσδιορίζει το ακριβές χρονικό σημείο και τον τόπο συνάντησης.
Έτοιμο τις επόμενες μέρες το πλαίσιο διαπραγματεύσεων, λέει η Τεχεράνη
Από την πλευρά του Ιράν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκεΐ δήλωσε ότι η Τεχεράνη αναμένει πως «το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι έτοιμο τις επόμενες ημέρες». Όπως ανέφερε, «χώρες της περιοχής λειτουργούν ως διαμεσολαβητές στην ανταλλαγή μηνυμάτων», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιθανών συνομιλιών.
«Έχουν εξεταστεί αρκετά σημεία και εργαζόμαστε πάνω στη διαμόρφωση και την οριστικοποίηση των λεπτομερειών κάθε σταδίου της διπλωματικής διαδικασίας, την οποία ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για τη μέθοδο και το πλαίσιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαγκεΐ.
Οι επαφές Γουίτκοφ στο Ισραήλ και τα σήματα από την Τεχεράνη συνθέτουν ένα σκηνικό έντονης κινητικότητας, με το ενδεχόμενο διπλωματικής αποκλιμάκωσης να συνυπάρχει με τη διαρκή απειλή στρατιωτικής σύγκρουσης.
Ο Πεζεσκιάν ζητά να ξεκινήσουν συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε να ξεκινήσουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Fars, σε ένα πλαίσιο έντασης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.
«Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε την έναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ», ανέφερε το Fars επικαλούμενο κυβερνητική πηγή. «Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα έχουν συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα», πρόσθεσε το πρακτορείο χωρίς να διευκρικρινίσει πότε θα συμβεί αυτό.
Την πληροφορία μετέδωσε η κυβερνητική εφημερίδα Iran και η μεταρρυθμιστική Shargh.
Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο πλαίσιο, καθώς ο Τραμπ εξακολουθεί να απειλεί με στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, επικαλούμενος τόσο την καταστολή διαδηλώσεων από το ιρανικό καθεστώς όσο και τις προσπάθειες της Τεχεράνης να ανασυγκροτήσει τα πυρηνικά και πυραυλικά της προγράμματα μετά τον πόλεμο του Ιουνίου 2025 με το Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβεβαιώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή, διατηρώντας παράλληλα στο προσκήνιο την απειλή επίθεσης.
