Η Ιαπωνία εντόπισε σπάνιες γαίες στον βυθό του ωκεανού
ΚΟΣΜΟΣ
Σπάνιες Γαίες ιααωνία Ωκεανός

Η Ιαπωνία εντόπισε σπάνιες γαίες στον βυθό του ωκεανού

Αποστολή ανέσυρε ιζήματα πλούσια σε σπάνιες γαίες από βάθος 6.000 μέτρων

Η Ιαπωνία εντόπισε σπάνιες γαίες στον βυθό του ωκεανού
Ιζήματα που περιέχουν σπάνιες γαίες εξορύχθηκαν από βάθος 6.000 μέτρων, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εξερευνητικής αποστολής, ανέφερε η Ιαπωνία.

«Οι λεπτομέρειες θα αναλυθούν, ιδίως η ακριβής ποσότητα των σπανίων γαιών που περιέχει» το δείγμα, σημείωσε ο Κέι Σάτο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Χαρακτήρισε το εύρημα «σημαντικό επίτευγμα» τόσο από τη σκοπιά της «οικονομικής ασφάλειας» όσο και από αυτή της «θαλάσσιας ανάπτυξης».

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς το Τόκιο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από την Κίνα για αυτά τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης