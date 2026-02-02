Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Η Ιαπωνία εντόπισε σπάνιες γαίες στον βυθό του ωκεανού
Αποστολή ανέσυρε ιζήματα πλούσια σε σπάνιες γαίες από βάθος 6.000 μέτρων
Ιζήματα που περιέχουν σπάνιες γαίες εξορύχθηκαν από βάθος 6.000 μέτρων, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εξερευνητικής αποστολής, ανέφερε η Ιαπωνία.
«Οι λεπτομέρειες θα αναλυθούν, ιδίως η ακριβής ποσότητα των σπανίων γαιών που περιέχει» το δείγμα, σημείωσε ο Κέι Σάτο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Χαρακτήρισε το εύρημα «σημαντικό επίτευγμα» τόσο από τη σκοπιά της «οικονομικής ασφάλειας» όσο και από αυτή της «θαλάσσιας ανάπτυξης».
Η ανακοίνωση έρχεται καθώς το Τόκιο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από την Κίνα για αυτά τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.
