Υποχωρεί το πετρέλαιο μετά μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά πάνω από 3% στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για να εξευρεθεί συμφωνία με το Ιράν, το οποίο είχε απειλήσει επανειλημμένα πως θα διέτασσε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3,4% στα 62,99 δολάρια το βαρέλι λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδας, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας έπεφτε κατά 3,2% στα 67,09 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, δήλωση λίγες ώρες μετά από προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο.

«Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα. «Αν δεν έχουμε συμφωνία, θα δούμε αν [ενν. ο ανώτατος ηγέτης] έχει δίκιο ή όχι», είπε απαντώντας στις δηλώσεις του Χαμενεΐ.

«Έχουμε εκεί τα μεγαλύτερα, τα πιο ισχυρά πλοία στον κόσμο», τόνισε παράλληλα.

