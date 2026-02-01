Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, ούτε και του Ιράν, λέει η Τεχεράνη
Εν τω μεταξύ ο πρωθυπουργός του Κατάρ επισκέφθηκε την Τεχεράνη με σκοπό να μειωθούν οι εντάσεις στην περιοχή
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε αργά το Σάββατο ότι το ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ», τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι ίσως διατάξει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.
«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ουδέποτε επιδίωξε και δεν επιδιώκει επ’ ουδενί πόλεμο, κι έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ, ούτε της περιοχής», είπε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.
Εν τω μεταξύ ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του εμιράτου του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, επισκέφθηκε χθες την Τεχεράνη, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μοιάζει να ρίχνει το βάρος στη διπλωματία, αντιμέτωπη με την απειλή στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ.
Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αλί Λαριτζανί, γραμματέα κορυφαίου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, ο επικεφαλής της διπλωματίας του εμιράτου «επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες με σκοπό να μειωθούν οι εντάσεις και να εξευρεθούν ειρηνικές λύσεις που θα εγγυώνται την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιφέρεια».
