Νέες βροχοπτώσεις ενόψει στη Πορτογαλία, 200.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα
Νέες βροχοπτώσεις ενόψει στη Πορτογαλία, 200.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα
Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε το σύνολο της χώρας σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων ως τη Δευτέρα
Η Πορτογαλία ετοιμαζόταν το Σάββατο για νέες έντονες βροχοπτώσεις, καθώς περίπου 200.000 πολίτες εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα, αρκετές ημέρες μετά το πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.
Δυο άνδρες έχασαν χθες τη ζωή τους σε δυστυχήματα, σε χωριστά περιστατικά, καθώς επισκεύαζαν οροφές που υπέστησαν ζημιές από τους σφοδρούς ανέμους.
Άνδρας 73 ετών έπεσε καθώς επισκεύαζε κεραμίδια στην πόλη Μπατάλια, κοντά στη Λαΐρια (κεντρικά), σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Στην Αλκβάσα (κεντρικά), άλλος άνδρας είχε την ίδια τύχη.
Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε το σύνολο της επικράτειας της ηπειρωτικής Πορτογαλίας σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων ως αύριο Δευτέρα και κάλεσε τον πληθυσμό να ενημερώνεται για την κατάσταση.
Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε βροχές και ισχυρούς ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια. Ξερίζωσε επίσης περίπου 5.800 δέντρα στη χώρα.
Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε 34 χερσαίες επιχειρήσεις διάσωσης και άλλες 17 θαλάσσιες.
Με τα εδάφη ήδη κορεσμένα και τα ποτάμια ήδη φουσκωμένα, η πολιτική προστασία της Πορτογαλίας προειδοποίησε εναντίον ξαφνικών πλημμυρών σε αστικές περιοχές, κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων.
Σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού E-redes,κάπου 98.000 πελάτες συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα χθες το απόγευμα, κυρίως στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
Στην πλειονότητά τους εντοπίζονται στην περιοχή όπου βρίσκεται η Λαΐρια. Η καταιγίδα προκάλεσε την πτώση στύλων με καλώδια υψηλής τάσης. Χρησιμοποιούνται γεννήτριες για την τροφοδοσία των νοσοκομείων, του δικτύου ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών.
