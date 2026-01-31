Τούρκοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να ψωνίσουν τρόφιμα, γράφει η Sozcu: Οργανωμένα δρομολόγια για κιμά έως και δύο φορές την εβδομάδα
Τούρκοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να ψωνίσουν τρόφιμα, γράφει η Sozcu: Οργανωμένα δρομολόγια για κιμά έως και δύο φορές την εβδομάδα
Επιβιβάζονται σε λεωφορεία, φτάνουν μέχρι την Αλεξανδρούπολη και προμηθεύονται τα απαραίτητα - Ποιες είναι οι διαφορές των τιμών
Οργανωμένα ταξίδια με λεωφορεία προς την Ελλάδα πραγματοποιούν Τούρκοι καταναλωτές για αγορές βασικών ειδών διατροφής, γεμίζοντας σακούλες και βαλίτσες πριν επιστρέψουν στη χώρα τους, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ (31 Ιανουαρίου) της τουρκικής εφημερίδας Sozcu.
Το φαινόμενο, που καταγραφόταν ήδη τους προηγούμενους μήνες, φαίνεται πλέον να παγιώνεται, καθώς τα δρομολόγια λεωφορείων έχουν αυξηθεί και πραγματοποιούνται έως και δύο φορές την εβδομάδα, ακόμη και αποκλειστικά για την αγορά βοδινού κιμά. Κύριος προορισμός παραμένει φυσικά η Αλεξανδρούπολη, όπου οι τιμές των τροφίμων είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την Τουρκία.
Στο ίδιο ρεπορτάζ περιγράφεται και η εμπειρία ανταποκριτή της εφημερίδας, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις οργανωμένες εκδρομές και προχώρησε σε αγορές τροφίμων όπως κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και ζυμαρικά. Όπως σημειώνεται, το ίδιο καλάθι προϊόντων που στην Τουρκία θα κόστιζε 3.709 τουρκικές λίρες (περίπου 72 ευρώ) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 2.433 λίρες (περίπου 47 ευρώ), αναδεικνύοντας τη σημαντική διαφορά στις τιμές βασικών αγαθών.
Όπως επισημαίνουν καταναλωτές, πρόκειται για πλήρη αντιστροφή της εικόνας των προηγούμενων ετών, όταν οι αγοραστικές μετακινήσεις είχαν αντίθετη κατεύθυνση: «Παλαιότερα ερχόντουσαν οι Έλληνες στην Τουρκία για ψώνια. Όταν όμως οι τιμές μας εκτοξεύτηκαν, η κατάσταση αντιστράφηκε».
Υπενθυμίζεται ότι σχετική έρευνα είχε κάνει και η εκπομπή Μέδουσα με τους Γιάννη Χαραμίδη και Μαρίνο Αλειφέρη στην οποία είχε διαπιστωθεί ότι χιλιάδες Τούρκοι περνούν τα σύνορα κάθε εβδομάδα προκειμένου να κάνουν ψώνια στην Αλεξανδρούπολη.
Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ ΕΔΩ
Δείτε το επεισόδιο:
