3.000 Τούρκοι κάθε εβδομάδα για ψώνια στην Αλεξανδρούπολη: Το φαινόμενο που αλλάζει την πόλη και ο αθόρυβος «εποικισμός»
Τουρκική «απόβαση» στην Αλεξανδρούπολη, ευκαιρία ή σιωπηλός εποικισμός; Δείτε το 7ο επεισόδιο της «Μέδουσας» με τον Γιάννη Χαραμίδη και τον Μαρίνο Αλειφέρη
Πρωί Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Στην είσοδο μεγάλης εμπορικής αλυσίδας, δεκάδες άνθρωποι βγαίνουν με σακούλες γεμάτες μέχρι επάνω. Εικόνες που μοιάζουν συνηθισμένες... μέχρι να προσέξεις τις πινακίδες. Όλα τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ είναι τουρκικά. Ακριβά SUV, οικογενειακά, πούλμαν που φτάνουν κάθε λίγα λεπτά. Και όμως, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η Ελλάδα είναι πλέον πιο φθηνή για τους Τούρκους απ’ ό,τι η ίδια τους η χώρα. Η «Medusa» επιχειρεί να δείξει όλες τις πτυχές της συγκεκριμένης τάσης που από «αποδράσεις» διημέρου έχει μετατραπεί σε μοχλό ανάπτυξης της περιοχής αλλά και ανησυχίας
Το φαινόμενο
Περισσότεροι από 3.000 Τούρκοι επισκέπτονται εβδομαδιαίως την Αλεξανδρούπολη για ψώνια και φαγητό. Μόνο τα λεωφορεία μεταφέρουν 2.500 άτομα. Στα ταμεία των καταστημάτων επικρατεί ασφυξία. Τα ξενοδοχεία γεμάτα όλο τον χρόνο.
Όπως εξηγεί ο τουριστικός πράκτορας Μάριος Κατρατζής, τα οργανωμένα γκρουπ φτάνουν μαζικά κάθε Σάββατο. Η εκδρομή με διανυκτέρευση και γλέντι μπορεί να κοστίσει 140 ευρώ. Για τους Τούρκους, με τον καλπάζοντα πληθωρισμό, είναι σχεδόν δώρο…
Στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, βουλευτές καταγγέλλουν ότι οι τιμές για βασικά είδη έχουν εκτιναχθεί: Κιμάς, ηλιέλαιο, τυρί. Οι τιμές στην Ελλάδα είναι έως και 60% χαμηλότερες.
Για πολλούς Τούρκους, μια εκδρομή στην Αλεξανδρούπολη είναι φθηνότερη από μια μέρα ψώνια στην Κωνσταντινούπολη. Οι εικόνες κάνουν τον γύρο της Τουρκίας: τουρίστες να επιστρέφουν με σακούλες γεμάτες ελληνικά προϊόντα, έχοντας ζήσει μια μικρή οικονομική απόδραση...
Η αγορά της Αλεξανδρούπολης
Για τους επαγγελματίες της Αλεξανδρούπολης, είναι ένα απροσδόκητο δώρο. Εστιάτορες προσαρμόζουν τα μενού τους. Μεζέδες, θαλασσινά, γεύσεις που αγαπά το τουρκικό κοινό. Γυναίκες με μαντίλες περπατούν άνετα στην πόλη και γεμίζουν τα καφέ και τις ταβέρνες. Ο εμπορικός κόσμος μιλά για ποιοτικούς επισκέπτες που επιστρέφουν ξανά και ξανά. Η αγορά ηλεκτρονικών, κοσμημάτων και ρούχων ανθίζει.
Η απειλή πίσω από την «άνθηση»
Όμως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Την ώρα που τα καταστήματα ζουν «χρυσές μέρες», ένας αθόρυβος προβληματισμός μεγαλώνει. Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, κάνει λόγο για «αθόρυβο εποικισμό». Τουρκικές εταιρείες με ευρωπαϊκό ΑΦΜ αγοράζουν διαμερίσματα, οικόπεδα, παλιά ξενοδοχεία. Ανοίγουν καφέ, μαγαζιά εστίασης, επιχειρήσεις που απευθύνονται κυρίως σε τουρκικό κοινό. Παράλληλα, γίνεται απόπειρα διείσδυσης και στον χώρο της υγείας και ομορφιάς, με ενδιαφέρον για κλινικές και ινστιτούτα χωρίς ακόμη απτά αποτελέσματα. Μια κινητικότητα που για κάποιους αποτελεί επενδυτική ευκαιρία, αλλά για άλλους μια σιωπηλή απειλή.
Η Αλεξανδρούπολη ζει μια ιστορική μεταμόρφωση. Από άλλοτε τόπος εξορίας, έγινε τουριστικός προορισμός 365 ημερών ένα λαμπρό «case study» για την Ελλάδα. Όμως η ξαφνική άνθηση φέρνει μαζί της και ερωτήματα:
Τι είναι τελικά αυτό το φαινόμενο;
Μια οικονομική ανάσα ή ένας «δούρειος ίππος» που απειλεί να αλλάξει τον χάρτη της περιοχής; Μια απάντηση που δεν χωρά σε άσπρο και μαύρο φόντο αλλά γράφεται καθημερινά στους δρόμους της πόλης.
Δείτε το 7ο επεισόδιο της «Medusa»
Δείτε το 7ο επεισόδιο της «Medusa»
