Βαρβαρότητα στην Ινδονησία: Παράνομο ζευγάρι τιμωρήθηκε με 140 ραβδισμούς, λιποθύμησε η γυναίκα, δείτε φωτογραφίες
Βαρβαρότητα στην Ινδονησία: Παράνομο ζευγάρι τιμωρήθηκε με 140 ραβδισμούς, λιποθύμησε η γυναίκα, δείτε φωτογραφίες

Τα 100 χτυπήματα με το ραβδί έγιναν για σεξ εκτός γάμου και τα 40 για κατανάλωση αλκοόλ

Μια από τις πιο σκληρές τιμωρίες που έχουν εφαρμοστεί στην Ινδονησία λόγω του νόμου της Σαρίας δέχθηκε ένα παράνομο ζευγάρι το οποίο τιμωρήθηκε με 140 ραβδισμούς σε μια ποινή που εκτελέστηκε δημόσια σε πάρκο την Πέμπτη στην επαρχία Ατσέ.

Το ζευγάρι κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για σεξουαλική επαφή εκτός γάμου και κατανάλωση αλκοόλ, κάτι που απαγορεύεται στην επαρχία αυτή που είναι η μοναδική στην Ινδονησία που εφαρμόζεται η Σαρία.

Συνολικά, το ζευγάρι δέχτηκε 140 μαστιγώματα: 100 για σεξ εκτός γάμου και 40 για κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Σαρία της Μπάντα Ατσέ, Μοχάμαντ Ριζάλ, με τη γυναίκα να μην αντέχει, να λιποθυμά από τον πόνο και να απομακρύνεται με ασθενοφόρο.



Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, φαίνεται η γυναίκα γονατισμένη να δέχεται τους ραβδισμούς από έναν μασκοφόρο άνδρα ενώ σε ένα από τα καρέ είναι εμφανή τα δάκρυά της.

Από την πλευρά του ο σύντροφός της έσφιξε τα δόντια για να αντέξει τον πόνο από τα χτυπήματα.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το ζευγάρι ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που μαστιγώθηκαν για παραβίαση του ισλαμικού κώδικα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού της σαρία και της συντρόφου του, οι οποίοι συνελήφθησαν σε κοντινή απόσταση σε ιδιωτικό χώρο. Το ζευγάρι αυτό δέχτηκε 23 χτυπήματα το καθένα.

«Όπως υποσχεθήκαμε, δεν κάνουμε εξαιρέσεις, ειδικά για τα δικά μας μέλη. Αυτό σίγουρα αμαυρώνει το όνομά μας», είπε ο Ριζάλ ανακοινώνοντας την ποινή για τον συνάδελφό του.

