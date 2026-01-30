Βαρβαρότητα στην Ινδονησία: Παράνομο ζευγάρι τιμωρήθηκε με 140 ραβδισμούς, λιποθύμησε η γυναίκα, δείτε φωτογραφίες

«Όπως υποσχεθήκαμε, δεν κάνουμε εξαιρέσεις, ειδικά για τα δικά μας μέλη. Αυτό σίγουρα αμαυρώνει το όνομά μας», είπε ο Ριζάλ ανακοινώνοντας την ποινή για τον συνάδελφό του.