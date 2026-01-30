Κογκρέσο: Απομακρύνεται ο κίνδυνος του shutdown μετά τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση

Το γραφείο του ηγέτη των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη την επίτευξη δικομματικής συμφωνίας χρηματοδότησης για την αποφυγή του κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Γερουσία προσπαθούν να ορίσουν ψηφοφορία.Η συμφωνία, σύμφωνα με τον ηγέτη της μειοψηφίας, περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των πέντε δικομματικών νομοσχεδίων για την κατανομή των κονδυλίων που είχαν ζητήσει οι Δημοκρατικοί και μια προσωρινή παράταση της χρηματοδότησης, διάρκειας δύο εβδομάδων, για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.Το CNN αναφέρει ότι από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών γίνονται ενέργειες για να προχωρήσει μια ψηφοφορία για να αποτρέψουν το κλείσιμο της κυβέρνησης.Η συμφωνία, όπως προσθέτει το αμερικανικό δίκτυο, σηματοδοτεί ότι οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κινήθηκαν πιο κοντά στις απαιτήσεις των Δημοκρατικών, αποσπώντας το νομοσχέδιο για το υπουργείο από το ευρύτερο πακέτο χρηματοδότησης και, αντ' αυτού, χρηματοδοτώντας το προσωρινά. Παράλληλα, τα δύο κόμματα συζητούν ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.Η παράταση δύο εβδομάδων της χρηματοδότησης του υπουργείου είναιΩστόσο, εάν το επικαιροποιημένο πακέτο ψηφιστεί από τη Γερουσία, θα πρέπει να εγκριθεί και από τις δύο Βουλές, πράγμα που σημαίνει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία είναι διχασμένη, θα πρέπει να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον και η τελική έγκριση θα μπορούσε να καθυστερήσει μέχρι τη Δευτέρα.