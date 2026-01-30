Οι ΗΠΑ αναστέλλουν υπό όρους τις κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Η απόφαση θέτει όρους για να αποτραπεί το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να καταλήγει στη Ρωσία, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στην Κούβα και στην Κίνα