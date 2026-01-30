Οι ΗΠΑ αναστέλλουν υπό όρους τις κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν υπό όρους τις κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Η απόφαση θέτει όρους για να  αποτραπεί το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να καταλήγει στη Ρωσία, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στην Κούβα και στην Κίνα

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν υπό όρους τις κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη πως προχωρά στην αναστολή κυρώσεων που επέβαλε για να διευκολυνθεί η εμπορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι συναλλαγές της γιγάντιας δημόσιας επιχείρησης Petróleos de Venezuela (PdVSA) και των εταιρειών στις οποίες διακρατεί τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου είναι πλέον «εγκεκριμένες», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο την απόφαση συνοδεύουν όροι προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο το πετρέλαιο της χώρας να καταλήγει στη Ρωσία, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στην Κούβα και στην Κίνα.
