Reuters: Οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στη Βενεζουέλα ένα από τα τάνκερ που κατέσχεσαν
Πρόκειται για το υπερδεξαμενόπλοιο Sophia το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να παραδώσουν στη Βενεζουέλα ένα δεξαμενόπλοιο που κατάσχεσαν μέσα στον Ιανουάριο, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.
Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πρόκειται για το υπερδεξαμενόπλοιο M/T Sophia με σημαία Παναμά. Δεν ανέφεραν, ωστόσο, τον λόγο για τον οποίο το δεξαμενόπλοιο επιστράφηκε.
Η αμερικανική Ακτοφυλακή και οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις σταμάτησαν το δεξαμενόπλοιο στις 7 Ιανουαρίου. Η Ουάσινγκτον είχε δηλώσει ότι το Sophia, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, ήταν ένα «χωρίς πατρίδα πετρελαιοφόρο σκάφος του σκοτεινού στόλου υπό καθεστώς κυρώσεων».
Είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση στην οποία η κυβέρνηση του Τραμπ επιστρέφει δεξαμενόπλοιο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν εδώ και μήνες προσπάθειες για την κατάσχεση πετρελαιοφόρων που συνδέονται με τη Βενεζουέλα και έχουν πραγματοποιήσει επτά συλλήψεις από τα τέλη του 2025.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εστιάσει στη Βενεζουέλα την εξωτερική πολιτική του στη Λατινική Αμερική, με αρχικό στόχο να απομακρύνει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, τον οποίο πέτυχε με μια αιφνιδιαστική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου.
Έκτοτε, ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ελέγχουν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας επ' αόριστον, καθώς επιδιώκουν να ανοικοδομήσουν την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας με ένα σχέδιο ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
