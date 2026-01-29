Σε φυλάκιση 20 ετών καταδικάστηκε βοηθός σερίφη στις ΗΠΑ για τον θανάσιμο τραυματισμό αφροαμερικανής: Δείτε βίντεο
Πυροβολισμός Ιλινόι ΗΠΑ

Σε φυλάκιση 20 ετών καταδικάστηκε βοηθός σερίφη στις ΗΠΑ για τον θανάσιμο τραυματισμό αφροαμερικανής: Δείτε βίντεο

Ο Σον Γκρέισον είχε πυροβολήσει την 36χρονη Σόνια Μάσεϊ μέσα στο σπίτι της, όταν κλήθηκε για περιστατικό, γιατί θεώρησε ότι θα του πέταγε καυτό νερό με κατσαρόλα

Δικαστήριο του Ιλινόι στις ΗΠΑ καταδίκασε έναν πρώην βοηθό σερίφη σε φυλάκιση 20 ετών για τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας άοπλης μαύρης γυναίκας στο σπίτι της τον Ιούλιο του 2024, αφού κάλεσε την γραμμή έκτακτης ανάγκης 911 για να αναφέρει έναν πιθανό εισβολέα, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Συγκεκριμένα, ο Σον Γκρέισον, πρώην βοηθός σερίφη της κομητείας Σάγκαμον, καταδικάστηκε τον Οκτώβριο για φόνο δευτέρου βαθμού για τον θάνατο της Σόνια Μάσεϊ, 36 ετών, στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ του Ιλινόι.

Υπερβολική βία εναντίον έγχρωμων


Η υπόθεση έχει παρομοιαστεί με άλλες υψηλού προφίλ περιπτώσεις αστυνομικών που χρησιμοποιούν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών και έχει προσελκύσει εθνική προσοχή.


Τη νύχτα του θανάτου της, η Μάσεϊ είχε καλέσει το 911 για βοήθεια αφού βρήκε ένα σπασμένο παράθυρο στο σπίτι της και φοβήθηκε ότι κάποιος ληστής μπορεί να βρισκόταν στο σπίτι. Ο Γκρέισον και ένας άλλος βοηθός εισήλθαν στο σπίτι της και ζήτησαν την ταυτότητά της, σύμφωνα με μαρτυρία στο δικαστήριο. Σε κάποιο σημείο της συζήτησης, κρατούσε μια κατσαρόλα με βραστό νερό, την οποία οι αστυνομικοί της ζήτησαν να αφήσει κάτω.

Οι δικηγόροι του καταδικασθέντος αστυνομικού ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο ότι νόμιζε ότι ο πελάτης τους νόμιζε ότι η Μάσεϊ επρόκειτο να του πετάξει την κατσαρόλα με το νερό.

