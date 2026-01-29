Σε φυλάκιση 20 ετών καταδικάστηκε βοηθός σερίφη στις ΗΠΑ για τον θανάσιμο τραυματισμό αφροαμερικανής: Δείτε βίντεο

Ο Σον Γκρέισον είχε πυροβολήσει την 36χρονη Σόνια Μάσεϊ μέσα στο σπίτι της, όταν κλήθηκε για περιστατικό, γιατί θεώρησε ότι θα του πέταγε καυτό νερό με κατσαρόλα