Η Τεχεράνη θα απαντήσει αμέσως αν δεχτεί επίθεση, δηλώνει ο εκπρόσωπος του στρατού
Υποστήριξε ότι «πολλές» αμερικανικές βάσεις στην περιοχή βρίσκονται εντός του βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων
Το Ιράν θα απαντήσει «αμέσως» σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του στρατού, υπενθυμίζοντας ότι «πολλές» αμερικανικές βάσεις στην περιοχή βρίσκονται εντός του βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων.
«Θα υπάρξει αμέσως αποφασιστική απάντηση», προειδοποίησε ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμινιά, κάνοντας λόγο για τα «σοβαρά τρωτά σημεία» των αμερικανικών αεροπλανοφόρων, λίγες ημέρες αφού κατέπλευσε στην περιοχή, στα ανοιχτά του Ιράν, το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν».
