Η Κροατία δεν θα ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Η κροατική κυβέρνηση είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η χώρα είχε προσκληθεί να συμμετάσχει στη δομή αυτή
Η Κροατία δεν θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Αντρέι Πλένκοβιτς, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφαση.
«Μετά από ενδελεχή ανάλυση, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι επί του παρόντος η Κροατία δεν θα ενταχθεί στο “Συμβούλιο Ειρήνης” για πολλούς λόγους», δήλωσε ο Πλένκοβιτς ενώπιον δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι δεν θα διευκρινίσει ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι.
Η κροατική κυβέρνηση είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η χώρα είχε προσκληθεί να συμμετάσχει στη δομή αυτή, της οποίας θα προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Κροάτης πρωθυπουργός είχε επίσης αναφέρει ότι η Κροατία, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέμενε την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής θέσης επί του ζητήματος.
Το Συμβούλιο Ειρήνης, τη σύσταση του οποίου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, εντασσόταν αρχικά στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Ωστόσο, σύμφωνα με επικριτές του σχεδίου, οι φιλοδοξίες του Συμβουλίου για τη διευθέτηση συγκρούσεων παγκοσμίως είναι ευρύτερες, γεγονός που θα μπορούσε να το καταστήσει αντίπαλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
