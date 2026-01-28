Βανδαλισμός σε γκαλερί στο Παρίσι όπου εργάζεται η φερόμενη νόθα κόρη του Πούτιν, δείτε φωτογραφίες

Άγνωστοι έγραψαν αντιρωσικά συνθήματα και προκάλεσαν ζημιές στο 20ό διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας





Άγνωστοι βανδάλισαν τη γκαλερί τέχνης Galerie L στο Παρίσι, όπου εργάζεται η 22χρονη Ελιζαβέτα Κριβονόγκι , την οποία διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει ως νόθα κόρη του Βλαντίμιρ Πούτιν Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 27ης Ιανουαρίου στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού. Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές στα παράθυρα του κτιρίου και έγραψαν με πορτοκαλί σπρέι γκράφιτι στην πρόσοψη της γκαλερί και σε γειτονικά κτίρια.Μεταξύ των συνθημάτων που αναγράφηκαν ήταν έντονα αντιρωσικά και αντικυβερνητικά μηνύματα, όπως «F*ck Putin», «Death to Putin» και «Putin is a killer».Παράλληλα, στους τοίχους εμφανίστηκαν και συνθήματα που ζητούσαν «Δικαιοσύνη για τον Ελ-Χασάν», αναφορά σε έναν 35χρονο άνδρα που πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε αστυνομικό τμήμα της ίδιας περιοχής στα μέσα Ιανουαρίου.Η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι εργάζεται ως διευθύντρια στη Galerie L εδώ και αρκετούς μήνες. Σύμφωνα με έρευνες ουκρανικών και διεθνών μέσων, έχει αποφοιτήσει από την παρισινή σχολή πολιτιστικής διαχείρισης ICART. Η γκαλερί ειδικεύεται στην πειραματική τέχνη και φιλοξενεί έργα Ρώσων και Ουκρανών καλλιτεχνών.Τον Δεκέμβριο του 2025, Ουκρανοί δημοσιογράφοι είχαν μιλήσει μαζί της κοντά στη γκαλερί. Τότε είχε δηλώσει ότι «δεν έχει καμία σχέση» με την πολιτική του πατέρα της, αποφεύγοντας ωστόσο να καταδικάσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.Η αστυνομία του Παρισιού συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και εξετάζει εάν ο βανδαλισμός αποτελεί στοχευμένη και προμελετημένη ενέργεια που συνδέεται με την οικογένεια του Ρώσου προέδρου., γνωστή και ως, γεννήθηκε το 2003 στην Αγία Πετρούπολη. Φήμες περί συγγένειας με τον Ρώσο πρόεδρο κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, καθώς η μητέρα της, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ —πρώην οικονόμος είδε την οικονομική της κατάσταση να εκτοξεύεται μετά τη γέννηση της κόρης της. Το πατρώνυμο «Βλαντιμίροβα» και δημοσιογραφικές έρευνες ενίσχυσαν τις υποψίες, χωρίς όμως ποτέ να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.Μέχρι την εισβολή στην Ουκρανία, η νεαρή γυναίκα διατηρούσε ενεργή παρουσία στα social media, δείχνοντας μια ζωή πολυτελείας με ταξίδια, ιδιωτικά τζετ και επώνυμες δημιουργίες. Μετά το 2022, εξαφανίστηκε από το διαδίκτυο και μετέβη στο Παρίσι, όπου πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ελιζαβέτα Ρουντνόβα.

Σήμερα εργάζεται σε δύο παρισινές γκαλερί —τη L Galerie στο Μπελβίλ και την Espace Albatros στο Μοντρέιγ— χώρους οι οποίοι φιλοξενούν συχνά εκθέσεις κατά του πολέμου. Είναι απόφοιτη της σχολής ICART και ασχολείται με την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και την οργάνωση πολιτιστικών δράσεων.



Η παρουσία της, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις. Η Ρωσίδα καλλιτέχνις Νάστια Ροντιόνοβα διέκοψε τη συνεργασία της με τις γκαλερί όταν πληροφορήθηκε ότι η Κριβονόγκι βρίσκεται στο προσωπικό τους. «Δεν μπορεί κάποιος που προέρχεται από οικογένεια ωφελημένη από το καθεστώς να βρίσκεται δίπλα σε θύματά του», δήλωσε.



Η Κριβονόγκι απάντησε υποστηρίζοντας ότι δεν ευθύνεται για τις πράξεις αυτές: «Είμαι πραγματικά υπεύθυνη για τις δραστηριότητες ανθρώπων που δεν μπορούν καν να με ακούσουν;».



Στον παρισινό χώρο της τέχνης, πάντως, υπάρχουν και φωνές στήριξης. Ο Ντμίτρι Ντολίνσκι, επικεφαλής του οργανισμού που διαχειρίζεται τις δύο γκαλερί, δήλωσε ότι δεν έχει «δει κάποιο τεστ DNA» και ότι «πολλοί μοιάζουν με τον Πούτιν», ενώ συνεργάτες τη χαρακτηρίζουν καλλιεργημένη και αφοσιωμένη.



Η μητέρα της, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, είχε τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 λόγω των σχέσεων με τον στενό κύκλο του Ρώσου προέδρου. Η Ελιζαβέτα, από την πλευρά της, έχει αφήσει πίσω την εικόνα της χλιδής και δηλώνει αποφασισμένη να χτίσει μια νέα ταυτότητα μακριά από τη «βαριά κληρονομιά» που τη συνοδεύει.