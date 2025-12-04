Ποια είναι η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι: Η 22χρονη κόρη του Πούτιν που διαγράφει το παρελθόν της στο Παρίσι μέσω της τέχνης
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Παρίσι Ρωσία

Ποια είναι η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι: Η 22χρονη κόρη του Πούτιν που διαγράφει το παρελθόν της στο Παρίσι μέσω της τέχνης

Μέχρι την εισβολή στην Ουκρανία, η νεαρή γυναίκα διατηρούσε ενεργή παρουσία στα social media, δείχνοντας μια ζωή πολυτελείας με ταξίδια, ιδιωτικά τζετ και επώνυμες δημιουργίες

Ποια είναι η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι: Η 22χρονη κόρη του Πούτιν που διαγράφει το παρελθόν της στο Παρίσι μέσω της τέχνης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το πρόσφατο περιστατικό στο Παρίσι, όπου η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι —η 22χρονη που φέρεται ως κόρη του Βλαντίμιρ Πούτινδέχτηκε επίμονες ερωτήσεις από Ουκρανό δημοσιογράφο σχετικά με τον πόλεμο, την επανέφερε στο προσκήνιο. Η νεαρή γυναίκα, που πλέον ζει μόνιμα στη γαλλική πρωτεύουσα, απάντησε τότε ότι «δεν μπορεί να βοηθήσει», αποφεύγοντας να συνδέσει δημόσια τον εαυτό της με τον Ρώσο πρόεδρο.

Το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό της, ωστόσο, είχε αναζωπυρωθεί ήδη από παλαιότερες αναρτήσεις της στο Telegram, στις οποίες ασκούσε έμμεση αλλά σαφή κριτική σε έναν άνδρα «που πήρε εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψε τη δική μου». Παρότι δεν κατονόμασε τον Πούτιν, οι δηλώσεις θεωρήθηκαν η πρώτη δημόσια ρήξη της με τον άνθρωπο που φέρεται να είναι ο πατέρας της. «Είναι λυτρωτικό να μπορώ ξανά να δείχνω το πρόσωπό μου στον κόσμο», έγραφε τότε.

Ποια είναι η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι

Η Κριβονόγκι, γνωστή και ως Λουίζα Ροζόβα, γεννήθηκε το 2003 στην Αγία Πετρούπολη. Φήμες περί συγγένειας με τον Ρώσο πρόεδρο κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, καθώς η μητέρα της, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ —πρώην οικονόμος είδε την οικονομική της κατάσταση να εκτοξεύεται μετά τη γέννηση της κόρης της. Το πατρώνυμο «Βλαντιμίροβα» και δημοσιογραφικές έρευνες ενίσχυσαν τις υποψίες, χωρίς όμως ποτέ να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Μέχρι την εισβολή στην Ουκρανία, η νεαρή γυναίκα διατηρούσε ενεργή παρουσία στα social media, δείχνοντας μια ζωή πολυτελείας με ταξίδια, ιδιωτικά τζετ και επώνυμες δημιουργίες. Μετά το 2022, εξαφανίστηκε από το διαδίκτυο και μετέβη στο Παρίσι, όπου πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ελιζαβέτα Ρουντνόβα.

Σήμερα εργάζεται σε δύο παρισινές γκαλερί —τη L Galerie στο Μπελβίλ και την Espace Albatros στο Μοντρέιγ— χώρους οι οποίοι φιλοξενούν συχνά εκθέσεις κατά του πολέμου. Είναι απόφοιτη της σχολής ICART και ασχολείται με την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και την οργάνωση πολιτιστικών δράσεων.

Η παρουσία της, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις. Η Ρωσίδα καλλιτέχνις Νάστια Ροντιόνοβα διέκοψε τη συνεργασία της με τις γκαλερί όταν πληροφορήθηκε ότι η Κριβονόγκι βρίσκεται στο προσωπικό τους. «Δεν μπορεί κάποιος που προέρχεται από οικογένεια ωφελημένη από το καθεστώς να βρίσκεται δίπλα σε θύματά του», δήλωσε.

Η Κριβονόγκι απάντησε υποστηρίζοντας ότι δεν ευθύνεται για τις πράξεις αυτές: «Είμαι πραγματικά υπεύθυνη για τις δραστηριότητες ανθρώπων που δεν μπορούν καν να με ακούσουν;».

Στον παρισινό χώρο της τέχνης, πάντως, υπάρχουν και φωνές στήριξης. Ο Ντμίτρι Ντολίνσκι, επικεφαλής του οργανισμού που διαχειρίζεται τις δύο γκαλερί, δήλωσε ότι δεν έχει «δει κάποιο τεστ DNA» και ότι «πολλοί μοιάζουν με τον Πούτιν», ενώ συνεργάτες τη χαρακτηρίζουν καλλιεργημένη και αφοσιωμένη.

Κλείσιμο
Η μητέρα της, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, είχε τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 λόγω των σχέσεων με τον στενό κύκλο του Ρώσου προέδρου. Η Ελιζαβέτα, από την πλευρά της, έχει αφήσει πίσω την εικόνα της χλιδής και δηλώνει αποφασισμένη να χτίσει μια νέα ταυτότητα μακριά από τη «βαριά κληρονομιά» που τη συνοδεύει.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης