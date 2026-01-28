Πολιτικός χρησιμοποίησε εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας ως στόχο σκοποβολής, καταδικάστηκε σε ελβετικό δικαστήριο

Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε την αθώωσή της, υπογραμμίζοντας ότι υπέστη σε παιδική ηλικία ψυχικό τραύμα που της έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια, αναφερόμενος στον αδελφό που έχασε η Σάνια Αμέτι στον πόλεμο της Βοσνίας