Δεν θα επιτρέψουμε την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, λέει ο Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Χαμάς

Δεν θα επιτρέψουμε την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, λέει ο Νετανιάχου

 Το Ισραήλ θα έχει τον έλεγχο ασφαλείας σε μια έκταση «από τον Ιορδάνη μέχρι τη (Μεσόγειο) θάλασσα», είπε ο Νετανιάχου

Δεν θα επιτρέψουμε την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, λέει ο Νετανιάχου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους και, ασφαλώς όχι στη Γάζα, δήλωσε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα διατηρήσει τον έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας σε όλη τη ζώνη, από τον ποταμό Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο.

«Ακούω να λένε ότι θα εγκρίνω τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στη Γάζα. Αυτό δεν συνέβη και δεν θα συμβεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, θριαμβολογώντας επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους».

«Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε», επέμεινε. Το Ισραήλ, είπε, θα έχει τον έλεγχο ασφαλείας σε μια έκταση «από τον Ιορδάνη μέχρι τη (Μεσόγειο) θάλασσα», δηλαδή στο έδαφός του και σε όλα τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Στη Γάζα, το Ισραήλ επικεντρώνεται πλέον σε δύο αποστολές, «τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση» του θύλακα, αφού εντοπίστηκε η σορός και του τελευταίου από τους ομήρους που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Όπως είπα και στον πρόεδρο» των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπό την πίεση του οποίου επιτεύχθηκε η κατάπαυση του πυρός στον θύλακα, «δεν υπάρχει παρά μόνο μία εναλλακτική, είτε με τον εύκολο, είτε με τον δύσκολο τρόπο. Όμως σε κάθε περίπτωση, θα τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης