Αεροπορικές ασκήσεις στη Μέση Ανατολή ξεκινά o αμερικανικός στρατός - Το Ιράν απειλεί γειτονικές χώρες

U.S. Air Forces Central will be conducting a multi-day readiness exercise to demonstrate the ability to deploy, disperse, and sustain combat airpower across the U.S. Central Command area of responsibility.



Read more: https://t.co/F4rRENnVGD pic.twitter.com/ny80gdjuQU — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2026

Οι ΗΠΑ προανήγγειλαν σήμερα τη διεξαγωγή μιας πολυήμερης, αεροπορικής άσκησης στη, σε μια περίοδο που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη αντιπαρατίθενται με αφορμή την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.Χθες, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέπλευσε στην περιοχή το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν.Η άσκηση αυτή «θα καταδείξει την ικανότητα να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μια αεροπορική δύναμη μάχης» στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται στην ανακοίνωση του τμήματος αεροπορίας της αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom).Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν το πού και πότε θα διεξαχθεί η άσκηση.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πολλές φορές ότι θα πλήξει το Ιράν λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων αυτόν τον μήνα, όμως φαίνεται ότι απέσυρε την απειλή αφού διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.Το Ιράν θα θεωρήσει τις γειτονικές χώρες «εχθρικές» εάν «τα εδάφη τους, οι εναέριοι χώροι τους ή τα χωρικά ύδατά τους χρησιμοποιηθούν» για πλήγματα εναντίον της χώρας, προειδοποίησε σήμερα ένας αξιωματικός των Ναυτικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.«Αυτό το μήνυμα εστάλη» στις χώρες της περιοχής, πρόσθεσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, απειλώντας, σε περίπτωση επίθεσης, με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, σημαντικό σημείο διάπλου για τις ενεργειακές μεταφορές.Η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να ξέρουν πως «καθώς η ασφάλεια της σίτισής τους, της ενέργειάς τους και του εμπορίου τους διασφαλίζεται από αυτό το πέρασμα (…) εμείς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτήν την ασφάλεια σε ανασφάλεια», συμπλήρωσε ο ίδιος.