Η Νότια Κορέα σχεδιάζει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τους νέους δασμούς του Τραμπ
Η Σεούλ εκφράζει ανησυχία για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου - «Δεν υπήρξε καμιά επίσημη ειδοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ»
Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας τόνισε ότι δεν είχε καμιά ενημέρωση εκ των προτέρων για την αναγγελθείσα το βράδυ χθες Δευτέρα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αύξηση στο 25% των τελωνειακών δασμών σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων της που εξάγονται στις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι έχει σκοπό να διεξαγάγει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον το συντομότερο δυνατόν.
«Δεν υπήρξε καμιά επίσημη ειδοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ (...) ως αυτό το στάδιο», ανέφερε η νοτιοκορεατική προεδρία σε ανακοίνωσή της. «Ο υπουργός Εμπορίου Κιμ Τζουνγκ-κουάν, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Καναδά, σχεδιάζει επίσης να μεταβεί στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν για να συζητήσει με τον Αμερικανικό υπουργό Εμπορίου (σ.σ. Χάουαρντ) Λάτνικ για το ζήτημα αυτό», πρόσθεσε η Σεούλ.
