Η Σουηδία «συνταγογραφείται» ως θεραπεία για το στρες και την κόπωση σε νέα τουριστική καμπάνια

Υπάρχει ακόμη και ένα «ιατρικό έντυπο» που μπορούν να «κατεβάσουν» οι ενδιαφερόμενοι και – έστω για αστείο – να ζητήσουν από τον γιατρό τους να τους «συνταγογραφήσει» ένα ταξίδι στη Σουηδία. Όπως παρατηρεί η, το γεγονός ότι στην καμπάνια συμμετέχουν πραγματικοί γιατροί κάνει το όλο εγχείρημα «ακόμη πιο αστείο», ειδικά σε μια χώρα όπου οι ιατρικές οδηγίες λαμβάνονται απολύτως σοβαρά.Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως, αν και η συγκεκριμένη στρατηγική μάρκετινγκ ισχυρίζεται ότι, η καμπάνια δεν είναι χωρίς προηγούμενο. Στα τέλη του 1800 και στις αρχές του 1900, οι γιατροί συνιστούσαν στους ασθενείς με φυματίωση να ταξιδέψουν στα βουνά της Ελβετίας για να θεραπευτούν. Από τη δεκαετία του 1830, οι γιατροί έστελναν όσους έπασχαν από διάφορες αναπνευστικές ασθένειες στα ορυχεία αλατιού της Κεντρικής Ευρώπης. Από πολλές απόψεις, η καμπάνιαμοιάζει με ένα μίγμα μεταξύ μιας εντυπωσιακής σύγχρονης διαφήμισης ταξιδιών και μιας προώθησης ενός παλιομοδίτικου σανατόριου.Αυτή η τελευταία διαφήμιση για ταξίδια εντάσσεται σε μια σειρά από έξυπνες και ειρωνικές σκανδιναβικές καμπάνιες που έχουν παίξει κατά καιρούς. Το 2024, ένα βίντεο του τουριστικού γραφείου του Όσλο που έγινε viral συγκέντρωσε περισσότερα από 20 εκατομμύρια προβολές, καθώς ένας φαινομενικά αδιάφορος Νορβηγός αναρωτιέται γιατί κάποιος θα ήθελε να επισκεφτεί την πόλη. «Μπορείς να περπατήσεις από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη σε περίπου 30 λεπτά... Είναι καν πόλη;».Πέρυσι, η καμπάνιαβασίστηκε σε ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι μπερδεμένοι ταξιδιώτες. Πριν από τέσσερα χρόνια, μια άλλη διαφήμιση παρουσίαζε μια νεαρή γυναίκα που έλεγε σε μια φίλη της όλα τα πράγματα που δεν βρήκε στη Σουηδία, ενώ το βίντεο την έδειχνε να κάνει(να μεταφέρεται από το ένα νησί στο άλλο), ποδηλασία, να απολαμβάνει καφέ fika και να βουτάει σε δροσερές λίμνες.Είτε πρόκειται για έξυπνο μάρκετινγκ είτε για μια υπενθύμιση της αξίας της φύσης στη σύγχρονη ζωή, το μήνυμα της καμπάνιας φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση: ίσως, τελικά, λίγη Σουηδία να λειτουργεί όντως σαν βάλσαμο.