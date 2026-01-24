Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο κυνικός Πούτιν διέταξε επιθέσεις, ενώ εξελίσσονται οι συζητήσεις στο Άμπου Ντάμπι, λέει το Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Επίθεση Βλαντιμίρ Πούτιν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο κυνικός Πούτιν διέταξε επιθέσεις, ενώ εξελίσσονται οι συζητήσεις στο Άμπου Ντάμπι, λέει το Κίεβο

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Χάρκοβο - Ο Ζελένσκι ζήτησε να εφαρμοστούν όσα συμφώνησε με τον Τραμπ για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο κυνικός Πούτιν διέταξε επιθέσεις, ενώ εξελίσσονται οι συζητήσεις στο Άμπου Ντάμπι, λέει το Κίεβο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Η μεγάλη ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έδειξε ότι οι συμφωνίες για την αντιαεροπορική άμυνα που έγιναν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα πρέπει να «εφαρμοστούν πλήρως», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ συναντήθηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την Πέμπτη και συζήτησαν τη ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, αν και στη συνέχεια κανείς από τους δύο ηγέτες δεν διευκρίνισε τι συμφωνήθηκε.



Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τον «κυνικό» Πούτιν

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε, στο μεταξύ, τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι με «κυνικό τρόπο» έδωσε εντολή για μαζικό πυραυλικό χτύπημα με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε Χάρκοβο και Κίεβο, ενώ αντιπροσωπείες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

«Αυτή η βάρβαρη επίθεση για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι η θέση του Πούτιν δεν είναι στο συμβούλιο ειρήνης αλλά στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης