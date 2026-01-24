Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο κυνικός Πούτιν διέταξε επιθέσεις, ενώ εξελίσσονται οι συζητήσεις στο Άμπου Ντάμπι, λέει το Κίεβο
Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Χάρκοβο - Ο Ζελένσκι ζήτησε να εφαρμοστούν όσα συμφώνησε με τον Τραμπ για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας
Η μεγάλη ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έδειξε ότι οι συμφωνίες για την αντιαεροπορική άμυνα που έγιναν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα πρέπει να «εφαρμοστούν πλήρως», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ συναντήθηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την Πέμπτη και συζήτησαν τη ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, αν και στη συνέχεια κανείς από τους δύο ηγέτες δεν διευκρίνισε τι συμφωνήθηκε.
Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τον «κυνικό» Πούτιν
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε, στο μεταξύ, τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι με «κυνικό τρόπο» έδωσε εντολή για μαζικό πυραυλικό χτύπημα με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε Χάρκοβο και Κίεβο, ενώ αντιπροσωπείες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον.
«Αυτή η βάρβαρη επίθεση για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι η θέση του Πούτιν δεν είναι στο συμβούλιο ειρήνης αλλά στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.
