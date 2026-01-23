Αστυνομικοί έδωσαν μάχη με κλέφτη αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια: Η καταδίωξη σταμάτησε όταν τον πάτησε περιπολικό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια Σαν Χοσέ Καταδίωξη Περιπολικό

Σύμφωνα με την αστυνομία ο κλέφτης που έχασε τη ζωή του ήταν ο 30χρονος Μοχάμεντ Χουσεΐν

Δραματικό τέλος είχε η καταδίωξη κλέφτη αυτοκινήτων από αστυνομικούς στην πόλη Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια καθώς κατέληξε με τον δράστη νεκρό αφού τον πάτησε περιπολικό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από την καταδίωξη, ο άνδρας που αρχικά έκλεψε ένα όχημα από έκθεση αυτοκινήτων, προσπάθησε να «καταλάβει» και περιπολικό.

Όταν, όμως, διαπίστωσε το περιπολικό δεν είχε κλειδιά, επιχείρησε να διαφύγει πεζός και τότε ένα περιπολικό έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα τραυματίζοντας τον θανάσιμα.



Σε άλλα βίντεο έχουν καταγραφεί οι πυροβολισμοί που αντάλλαξε ο υπό καταδίωξη άνδρας με τους αστυνομικούς, με έναν εξ αυτών να τραυματίζεται στο κεφάλι, να υποβάλλεται σε χειρουργείο και τελικά να παίρνει εξιτήριο.



Σύμφωνα με την αστυνομία ο κλέφτης που έχασε τη ζωή του ήταν ο 30χρονος Μοχάμεντ Χουσεΐν, ο οποίος μετά την κλοπή του αυτοκινήτου στις 17 Ιανουαρίου, διέπραξε και άλλες ένοπλες ληστείες πριν να εντοπιστεί την Τετάρτη.


O 30χρονος Μοχάμεντ Χουσεΐν που έχασε τη ζωή του κατά την καταδίωξη στο Σαν Χοσέ
