Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Το Βερολίνο απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη για διενέργεια κατασκοπείας
Το Βερολίνο απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη για διενέργεια κατασκοπείας
Το Βερολίνο κάλεσε και τον Ρώσο πρέσβη για να τον ενημερώσει για την απέλαση, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.
Η Γερμανία απελαύνει ένα μέλος της διπλωματικής υπηρεσίας της Ρωσίας επειδή το εν λόγω άτομο διενεργούσε κατασκοπεία, αναφέρει σε ανακοίνωση του το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.
Το Βερολίνο κάλεσε επίσης τον Ρώσο πρέσβη για να τον ενημερώσει για την απέλαση, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.
«Η γερμανική κυβέρνηση δεν ανέχεται την κατασκοπεία στην Γερμανία –ειδικά όχι υπό την κάλυψη της διπλωματικής ιδιότητας» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.
Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα να σχολιάσει το θέμα.
Το Βερολίνο κάλεσε επίσης τον Ρώσο πρέσβη για να τον ενημερώσει για την απέλαση, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.
«Η γερμανική κυβέρνηση δεν ανέχεται την κατασκοπεία στην Γερμανία –ειδικά όχι υπό την κάλυψη της διπλωματικής ιδιότητας» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.
Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα να σχολιάσει το θέμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα