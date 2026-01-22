Το Βερολίνο απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη για διενέργεια κατασκοπείας
Το Βερολίνο απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη για διενέργεια κατασκοπείας

Το Βερολίνο κάλεσε και τον Ρώσο πρέσβη για να τον ενημερώσει για την απέλαση, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Η Γερμανία απελαύνει ένα μέλος της διπλωματικής υπηρεσίας της Ρωσίας επειδή το εν λόγω άτομο διενεργούσε κατασκοπεία, αναφέρει σε ανακοίνωση του το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η γερμανική κυβέρνηση δεν ανέχεται την κατασκοπεία στην Γερμανία –ειδικά όχι υπό την κάλυψη της διπλωματικής ιδιότητας» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

