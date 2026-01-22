Μερτς: Ένας κόσμος όπου μόνο η ισχύς μετρά είναι επικίνδυνος, η Γερμανία υιοθέτησε αυτόν τον δρόμο στο παρελθόν και οδήγησε τον κόσμο στην άβυσσο

«Οποιαδήποτε απειλή για την απόκτηση ευρωπαϊκού εδάφους με τη βία θα ήταν απαράδεκτη», δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός





«Η χώρα μου η



German Chancellor Merz:



We must never forget one thing: a world in which only power counts is a dangerous place — first for small states, then for middle powers, and ultimately for the great ones.



I do not say this lightly. In the twentieth century, my own country, Germany,… pic.twitter.com/CQqluBqQin — Clash Report (@clashreport) January 22, 2026 Ο Γερμανός καγκελάριος χαιρέτισε το γεγονός ότι οι



"We will protect Denmark, Greenland and the north from the threat of posed by Russia"



German Chancellor Friedrich Merz says he welcome Trump's U-turn on tariffs ⬇️https://t.co/A7EHt1eP9s pic.twitter.com/S037Ig4QNY — Sky News (@SkyNews) January 22, 2026



Τόνισε πως η απόφαση του Αμερικανού προέδρου,



Σχετικά με την απόφαση άρσης των επιπλέων δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες δήλωσε πως «οι νέοι δασμοί θα υπονόμευαν επίσης τα θεμέλια των διατλαντικών σχέσεων».



Κλείσιμο



«Η νέα αυτή εποχή διαμορφώνεται, επίσης, από την Κίνα, η οποία χάρη στη στρατηγική διορατικότητα ακολούθησε έναν δρόμο που την οδήγησε στις τάξεις των μεγάλων δυνάμεων», πρόσθεσε.



German Chancellor Merz:



China, with strategic foresight, has worked its way into the ranks of the great powers.



The United States’ global position is being challenged, and Washington reacts by radically reshaping its foreign and security policy. pic.twitter.com/37TB5d07xf — Clash Report (@clashreport) January 22, 2026 «Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ως παγκόσμιου ηγέτη τίθεται υπό αμφισβήτηση», είπε ο καγκελάριος Μερτς εξηγώντας ότι η Ουάσινγκτον αντιδρά σε αυτό αναδιαμορφώνοντας ριζικά την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφαλείας.



«Ένας κόσμος όπου μόνο η ισχύς μετρά είναι επικίνδυνος. Κατ' αρχάς για τα μικρά κράτη και τις μεσαίες δυνάμεις, στη συνέχεια για τις μεγάλες», προειδοποίησε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς , σήμερα από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.«Η χώρα μου η Γερμανία υιοθέτησε αυτόν τον δρόμο στο παρελθόν (...) και οδήγησε τον κόσμο στην άβυσσο. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η μεγαλύτερή μας δύναμη είναι η ικανότητα οικοδόμησης συμπράξεων και συμμαχιών μεταξύ ισοτίμων», τόνισε.Ο Γερμανός καγκελάριος χαιρέτισε το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την απειλή που θέτει η Ρωσία στην Αρκτική» και δεσμεύτηκε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα «προστατεύσουν από κοινού τη Δανία, τη Γροιλανδία και τον βορρά από την απειλή που θέτει η Ρωσία».«Οι διαπραγματεύσεις για τη Γροιλανδία θα γίνουν με βάση τις αρχές «της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας» και θα έχουν ως στόχο «συμφωνία επί στενότερης συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων του μεγάλου Βορρά και πέραν αυτού», σημείωσε.Τόνισε πως η απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ , να «υποχωρήσει από τις απειλές» για κατάληψη της Γροιλανδίας μέσω της βίας αποτελεί ένα βήμα σε «σωστή κατεύθυνση». «Οποιαδήποτε απειλή για την απόκτηση ευρωπαϊκού εδάφους με τη βία θα ήταν απαράδεκτη», υπογράμμισε.Σχετικά με την απόφαση άρσης των επιπλέων δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες δήλωσε πως «οι νέοι δασμοί θα υπονόμευαν επίσης τα θεμέλια των διατλαντικών σχέσεων».Ο Μερτς χαρακτήρισε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία «πιο ακραία έκφραση» μέχρι σήμερα μίας «νέας εποχής» στη διεθνή πολιτική.«Η νέα αυτή εποχή διαμορφώνεται, επίσης, από την Κίνα, η οποία χάρη στη στρατηγική διορατικότητα ακολούθησε έναν δρόμο που την οδήγησε στις τάξεις των μεγάλων δυνάμεων», πρόσθεσε.«Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ως παγκόσμιου ηγέτη τίθεται υπό αμφισβήτηση», είπε ο καγκελάριος Μερτς εξηγώντας ότι η Ουάσινγκτον αντιδρά σε αυτό αναδιαμορφώνοντας ριζικά την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφαλείας.

Αλλάζοντας για λίγο τα αγγλικά, στα οποία εκφώνησε την ομιλία του, ο καγκελάριος της Γερμανίας δήλωσε στα γερμανικά: «Τα αυταρχικά καθεστώτα είχαν υπηκόους, οι δημοκρατίες εταίρους και αξιόπιστους φίλους. Θα εργαστούμε με επιμονή ώστε όλα αυτά να μην ξεχαστούν».



Μετά μιλώντας και πάλι στα αγγλικά, κάλεσε «τους Ευρωπαίους και τους εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες ιδέες» να προχωρήσουν προς τα εμπρός.



Και απευθυνόμενος ειδικά στους «Ευρωπαίους φίλους», ζήτησε «μαζικές επενδύσεις στις αμυντικές ικανότητες και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας».



Η Γερμανία επιθυμεί έναν «ρόλο κλειδί» στην προστασία μίας παγκόσμιας τάξης που θα βασίζεται σε κανόνες, κατέληξε.