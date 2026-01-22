Μερτς: Ένας κόσμος όπου μόνο η ισχύς μετρά είναι επικίνδυνος, η Γερμανία υιοθέτησε αυτόν τον δρόμο στο παρελθόν και οδήγησε τον κόσμο στην άβυσσο
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Φρίντριχ Μερτς Γροιλανδία ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Ρωσία Ουκρανία

Μερτς: Ένας κόσμος όπου μόνο η ισχύς μετρά είναι επικίνδυνος, η Γερμανία υιοθέτησε αυτόν τον δρόμο στο παρελθόν και οδήγησε τον κόσμο στην άβυσσο

«Οποιαδήποτε απειλή για την απόκτηση ευρωπαϊκού εδάφους με τη βία θα ήταν απαράδεκτη», δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός

Μερτς: Ένας κόσμος όπου μόνο η ισχύς μετρά είναι επικίνδυνος, η Γερμανία υιοθέτησε αυτόν τον δρόμο στο παρελθόν και οδήγησε τον κόσμο στην άβυσσο
UPD: 37 ΣΧΟΛΙΑ
«Ένας κόσμος όπου μόνο η ισχύς μετρά είναι επικίνδυνος. Κατ' αρχάς για τα μικρά κράτη και τις μεσαίες δυνάμεις, στη συνέχεια για τις μεγάλες», προειδοποίησε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, σήμερα από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

«Η χώρα μου η Γερμανία υιοθέτησε αυτόν τον δρόμο στο παρελθόν (...) και οδήγησε τον κόσμο στην άβυσσο. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η μεγαλύτερή μας δύναμη είναι η ικανότητα οικοδόμησης συμπράξεων και συμμαχιών μεταξύ ισοτίμων», τόνισε.

Ο Γερμανός καγκελάριος χαιρέτισε το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την απειλή που θέτει η Ρωσία στην Αρκτική» και δεσμεύτηκε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα «προστατεύσουν από κοινού τη Δανία, τη Γροιλανδία και τον βορρά από την απειλή που θέτει η Ρωσία».

«Οι διαπραγματεύσεις για τη Γροιλανδία θα γίνουν με βάση τις αρχές «της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας» και θα έχουν ως στόχο «συμφωνία επί στενότερης συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων του μεγάλου Βορρά και πέραν αυτού», σημείωσε.

Τόνισε πως η απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να «υποχωρήσει από τις απειλές» για κατάληψη της Γροιλανδίας μέσω της βίας αποτελεί ένα βήμα σε «σωστή κατεύθυνση». «Οποιαδήποτε απειλή για την απόκτηση ευρωπαϊκού εδάφους με τη βία θα ήταν απαράδεκτη», υπογράμμισε.

Σχετικά με την απόφαση άρσης των επιπλέων δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες δήλωσε πως «οι νέοι δασμοί θα υπονόμευαν επίσης τα θεμέλια των διατλαντικών σχέσεων».

Κλείσιμο
Ο Μερτς χαρακτήρισε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία «πιο ακραία έκφραση» μέχρι σήμερα μίας «νέας εποχής» στη διεθνή πολιτική.

«Η νέα αυτή εποχή διαμορφώνεται, επίσης, από την Κίνα, η οποία χάρη στη στρατηγική διορατικότητα ακολούθησε έναν δρόμο που την οδήγησε στις τάξεις των μεγάλων δυνάμεων», πρόσθεσε.

«Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ως παγκόσμιου ηγέτη τίθεται υπό αμφισβήτηση», είπε ο καγκελάριος Μερτς εξηγώντας ότι η Ουάσινγκτον αντιδρά σε αυτό αναδιαμορφώνοντας ριζικά την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφαλείας.

Αλλάζοντας για λίγο τα αγγλικά, στα οποία εκφώνησε την ομιλία του, ο καγκελάριος της Γερμανίας δήλωσε στα γερμανικά: «Τα αυταρχικά καθεστώτα είχαν υπηκόους, οι δημοκρατίες εταίρους και αξιόπιστους φίλους. Θα εργαστούμε με επιμονή ώστε όλα αυτά να μην ξεχαστούν».

Μετά μιλώντας και πάλι στα αγγλικά, κάλεσε «τους Ευρωπαίους και τους εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες ιδέες» να προχωρήσουν προς τα εμπρός.

Και απευθυνόμενος ειδικά στους «Ευρωπαίους φίλους», ζήτησε «μαζικές επενδύσεις στις αμυντικές ικανότητες και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας».

Η Γερμανία επιθυμεί έναν «ρόλο κλειδί» στην προστασία μίας παγκόσμιας τάξης που θα βασίζεται σε κανόνες, κατέληξε.
UPD: 37 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης