Το Παρίσι ζητάει να πραγματοποιηθεί «άσκηση του ΝΑΤΟ» στη Γροιλανδία και δηλώνει «έτοιμο να συμβάλει σ' αυτή»
Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη στείλει στρατιωτικό προσωπικό σ' αυτό το έδαφος για μια αναγνωριστική αποστολή ενόψει γυμνασίων που οργανώνει η Δανία - Η κίνηση αυτή είχε εξοργίσει τον Τραμπ
Η Γαλλία θέλει να πραγματοποιηθεί μια «άσκηση του ΝΑΤΟ» στη Γροιλανδία και είναι «έτοιμη να συμβάλει σ' αυτή», ανακοινώθηκε σήμερα από το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, την ώρα που ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει πως θέλει να αποκτήσει αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.
Οι απειλές του αναφορικά με τη Γροιλανδία έχουν ψυχράνει τις ήδη περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στον Aμερικανό πρόεδρο, οι οποίος πρόκειται να εκφωνήσει σήμερα ομιλία στο Φόρουμ του Νταβός, και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.
«Η Γαλλία ζητάει μια άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία και είναι έτοιμη να συμβάλει σ' αυτή», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.
Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη στείλει στρατιωτικό προσωπικό σ' αυτό το έδαφος για μια αναγνωριστική αποστολή ενόψει γυμνασίων που οργανώνει η Δανία με συμμάχους του ΝΑΤΟ, αλλά εκτός του πλαισίου της ατλαντικής συμμαχίας και συνεπώς χωρίς ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αυτό είχε ήδη προκαλέσει το θυμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε τους συμμάχους του, που συμμετέχουν σ' αυτά τα γυμνάσια, με επιβολή νέων τελωνειακών δασμών έως και 25%.
Ο Aμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι η Γροιλανδία, εξάλλου πλούσια σε μεταλλεύματα, είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Σύμφωνα με το Παρίσι, μια άσκηση του ΝΑΤΟ θα επέτρεπε να συμμετάσχει η Ουάσινγκτον και να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι παίρνουν στα σοβαρά την ασφάλεια στην Αρκτική.
