Υπογραφές στο Νταβός για το «Συμβούλιο Ειρήνης» θέλει ο Τραμπ: Πρόσκληση σε 50 χώρες, ανάμεσά τους Ελλάδα και Κύπρος

Ποιες είναι οι χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο - Ξεκινά με βασικό αντικείμενο τη διατήρηση της ειρήνης στη Γάζα, αλλά δεν θα περιορίζεται μόνο εκεί - Πούτιν, Ερντογάν και Μιλέι στις προσκλήσεις