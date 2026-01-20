Ο Ζελένσκι «παγώνει» την επίσκεψη στο Νταβός: Ίσως πάει αν οριστεί συνάντηση με Τραμπ
Στο Νταβός βρίσκεται για τη Ρωσία ο Ντμίτριεφ ο οποίος συνομιλεί με Αμερικανούς αξιωματούχους - Μέχρι τις 23 Ιανουαρίου οι εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
Στο Κίεβο παραμένει προς το παρόν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τα εκτεταμένα ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios. Όπως αναφέρεται, ο Ζελένσκι δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή να μεταβεί στο Νταβός, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Κατά την ίδια πηγή, το ενδεχόμενο μετάβασης του Ουκρανού προέδρου στην ελβετική πόλη παραμένει ανοικτό μόνο στην περίπτωση που προγραμματιστεί διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την υπογραφή μιας συμφωνίας για την μεταπολεμική Ουκρανία.
Ωστόσο, μέχρι στιγμής ο Λευκός Οίκος δεν έχει προγραμματίσει διμερή συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (μέχρι τις 23 Ιανουαρίου οι εργασίες του), όπου έχουν συγκεντρωθεί ηγέτες και ανώτατοι αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλείται το ουκρανικό πρακτορείο UNN.
Ρεπουμπλικανός ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος μίλησε ανώνυμα, ανέφερε ότι «ο Ζελένσκι επιθυμεί έντονα μια κατ’ ιδίαν συνάντηση» με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσθέτοντας ότι «η απροθυμία για μια τέτοια συνάντηση προέρχεται από τον Λευκό Οίκο». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ουκρανός πρόεδρος θεωρεί ότι «τα οφέλη μιας συνάντησης με τον Τραμπ υπερτερούν των πιθανών πολιτικών κινδύνων».
Την ίδια στιγμή, στο Νταβός βρίσκεται, εκπροσωπώντας τη Μόσχα, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) και ειδικός εκπρόσωπος του προέδρου για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κρεμλίνου, ο Ντμίτριεφ πραγματοποιεί συναντήσεις με μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας και μοιράζεται μαζί τους πληροφορίες σχετικά με ένα πιθανό σύμφωνο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
🚨🇺🇦Ukrainian President Zelensky is staying in Kyiv for now in the aftermath of the massive Russian strikes last night, & not going to Davos at the moment, per Ukrainian official. Zelensky might go to Davos if he has a bilateral meeting with Trump to sign "prosperity deal" https://t.co/woeWR2ZU4o— Barak Ravid (@BarakRavid) January 20, 2026
