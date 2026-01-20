Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Σεΐχης θρησκευτικής αίρεσης συγκέντρωσε χιλιάδες φανατικούς ισλαμιστές στη Σμύρνη, δείτε βίντεο
Το περιστατικό προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις, καθώς η Σμύρνη θεωρείται διαχρονικά σύμβολο της λεγόμενης «ευρωπαϊκής» Τουρκίας
Χιλιάδες υποστηρικτές ακραίων ισλαμιστικών κύκλων βρέθηκαν στους δρόμους της Σμύρνη, ανταποκρινόμενοι σε δημόσιο κάλεσμα σεΐχη θρησκευτικής αίρεσης για πράξη «μετάνοιας», εξέλιξη που άνοιξε νέο κύκλο έντονων συζητήσεων και ανησυχίας στο εσωτερικό της Τουρκία.
Η συγκέντρωση κράτησε αρκετές ώρες και, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το πλήθος φώναζε συνθήματα με έντονο θρησκευτικό και ισλαμιστικό περιεχόμενο.
Ταυτόχρονα, η αντιπολίτευση εξαπέλυσε σφοδρή κριτική, υποστηρίζοντας ότι ο επικεφαλής της χωροφυλακής στην περιοχή φέρεται να έχει σχέση με τη συγκεκριμένη θρησκευτική ομάδα. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση απάντησε ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί θα εξεταστούν.
«Δεν δίνουν άδεια για καμία συγκέντρωση, αλλά για τους σεΐχηδες δεν υπάρχει πρόβλημα» ήταν η αντίδραση της τουρκικής αντιπολίτευσης.
Επιπλέον, στελέχη της αντιπολίτευσης θέτουν το ερώτημα πώς ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί μια τόσο μαζική θρησκευτική συγκέντρωση στη Σμύρνη χωρίς προβλήματα, την ώρα που σε δικές τους κινητοποιήσεις καταγγέλλουν υπέρμετρη αστυνομική καταστολή, χρήση βίας και συλλήψεις.
Tövbe edenlerden niye korkuyorsunuz siz delimisiniz 😏 pic.twitter.com/3dPo1kr3rT— 🔻سرهندي قربان (@SerhenDehlevice) January 17, 2026
