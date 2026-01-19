Στο φως τα μηνύματα του Τραμπ με τον Νορβηγό πρωθυπουργό: Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής, αν δεν έχουμε πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας, η Δανία δεν έχει δικαίωμα ιδιοκτησίας