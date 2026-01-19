Στο φως τα μηνύματα του Τραμπ με τον Νορβηγό πρωθυπουργό: Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής, αν δεν έχουμε πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας, η Δανία δεν έχει δικαίωμα ιδιοκτησίας
Μία συνειδητή δήλωση ισχύος από τον Αμερικανό πρόεδρο που θέτει την ειρήνη σε δεύτερη μοίρα, εφόσον -κατά τον ίδιο- δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα
Νωρίτερα σήμερα είχε προκληθεί παγκόσμια αίσθηση όταν δόθηκε στη δημοσιότητα μέρος της ανταλλαγής μηνυμάτων ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στέρε. Το αμερικανικό δίκτυο CBS News, συνεργάτης του BBC στις ΗΠΑ, απέκτησε πλέον το πλήρες κείμενο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε βάσει της νορβηγικής νομοθεσίας περί ελευθερίας της πληροφόρησης.
Το μήνυμα του Στέρε είχε σταλεί εκ μέρους του ίδιου και του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.
Ακολουθεί αυτούσια η ανταλλαγή.
Το μήνυμα Στέρε προς Τραμπ
18 Ιανουαρίου, 15:48
«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ -σε συνέχεια της επικοινωνίας μας διατλαντικά- για τη Γροιλανδία, τη Γάζα, την Ουκρανία και την ανακοίνωσή σας εχθές για τους δασμούς.
Γνωρίζετε τη θέση μας σε αυτά τα ζητήματα. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι όλοι μας πρέπει να εργαστούμε για να ρίξουμε τους τόνους και να αποκλιμακώσουμε - συμβαίνουν τόσα πολλά γύρω μας που απαιτούν να σταθούμε ενωμένοι.
Προτείνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας αργότερα σήμερα - είτε και οι δύο μαζί είτε ξεχωριστά - πείτε μας τι προτιμάτε!
Με εκτίμηση - Άλεξ και Γιόνας»
18 Ιανουαρίου, 16:15
«Αγαπητέ Γιόνας,
Δεδομένου ότι η χώρα σου αποφάσισε να μη μου απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, παρότι σταμάτησα 8 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά με όρους Ειρήνης - αν και θα παραμένει πάντα κυρίαρχη - αλλά μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί άλλωστε να έχει «δικαίωμα ιδιοκτησίας»; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα -μόνο το γεγονός ότι ένα πλοίο αποβιβάστηκε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια. Αλλά και εμείς είχαμε πλοία που αποβιβάστηκαν εκεί.
Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από την ίδρυσή του και τώρα το ΝΑΤΟ οφείλει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε Πλήρη και Απόλυτο Έλεγχο της Γροιλανδίας.
Ευχαριστώ!
Πρόεδρος DJT»
Δεν πρόκειται για διπλωματικό ατύχημα. Πρόκειται για συνειδητή δήλωση ισχύος.
Από τη διπλωματία στην ωμή ισχύΗ γλώσσα του μηνύματος Τραμπ είναι αποκαλυπτική. Η Γροιλανδία παρουσιάζεται όχι ως σύμμαχο-έδαφος, αλλά ως στρατηγικό αντικείμενο ελέγχου. Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζεται ως μηχανισμός ανταπόδοσης. Και η ειρήνη τίθεται ρητά σε δεύτερη μοίρα, εφόσον -κατά τον ίδιο- δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα.
Δεν πρόκειται για διπλωματικό ατύχημα. Πρόκειται για συνειδητή δήλωση ισχύος.
