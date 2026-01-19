Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας επιβεβαίωσε το μήνυμα του Τραμπ: «Του είχα στείλει εγώ νωρίτερα και ζητούσα αποκλιμάκωση»
Τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, συνέδεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας
Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε μέσα στο σαββατοκύριακο μήνυμα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωνε ότι δεν αισθάνεται πλέον υποχρεωμένος να σκέφτεται «αποκλειστικά» με γνώμονα την ειρήνη, επικαλούμενος το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.
«Δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης, παρότι έχω σταματήσει οκτώ πολέμους και πλέον, δεν αισθάνομαι πια υποχρεωμένος να σκέφτομαι καθαρά με όρους ειρήνης — αν και αυτή θα παραμένει πάντα κυρίαρχη — αλλά μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε ο Τραμπ στο μήνυμά του, προσθέτοντας ότι επιδιώκει «πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας».
Ο Στέρε δήλωσε στη νορβηγική εφημερίδα VG ότι το μήνυμα του Τραμπ αποτελούσε απάντηση σε «ένα σύντομο μήνυμα που έστειλα νωρίτερα μέσα στην ημέρα στον πρόεδρο Τραμπ, εκ μέρους εμού και του προέδρου της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ», με το οποίο οι δύο ηγέτες των σκανδιναβικών χωρών ζητούσαν αποκλιμάκωση της έντασης και πρότειναν τριμερή τηλεφωνική επικοινωνία.
Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεν απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο αποφασίζεται από ανεξάρτητη επιτροπή, επισημαίνοντας εμμέσως την εσφαλμένη αναφορά του Αμερικανού προέδρου.
Η δήλωση του Τραμπ ότι απομακρύνεται από τον ρόλο του ειρηνοποιού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία κλιμακώνει τη ρητορική και τις απειλές του γύρω από τη Γροιλανδία, το αυτόνομο δανικό έδαφος το οποίο έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι θέλει να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο. Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που θα αντιταχθούν στα σχέδιά του, εξέλιξη που οδήγησε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ εντός της εβδομάδας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απέσπασε το 2009 ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει τερματίσει τουλάχιστον οκτώ διεθνείς συγκρούσεις, ισχυρισμό που έχει αμφισβητηθεί από οργανισμούς ελέγχου γεγονότων.
