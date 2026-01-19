Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας επιβεβαίωσε το μήνυμα του Τραμπ: «Του είχα στείλει εγώ νωρίτερα και ζητούσα αποκλιμάκωση»

Τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, συνέδεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας