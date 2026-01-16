Το πρώτο αεροπλάνο με Βενεζουελάνους μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ προσγειώθηκε στο Καράκας
ΚΟΣΜΟΣ
Αυτή είναι η πρώτη πτήση με επιστροφή μεταναστών μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Αεροσκάφος που μετέφερε 231 μετανάστες από την Βενεζουέλα οι οποίοι απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσγειώθηκε την Παρασκευή στο αεροδρόμιο Μαϊκετία του Καράκας.

Αυτή είναι η πρώτη πτήση με επιστροφή μεταναστών μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, στις 3 Ιανουαρίου, και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προσωρινής προεδρίας της Ντέλσι Ροντρίγκες.


Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει την απέλαση μεταναστών αεροπορικώς ως μία από τις προτεραιότητές του μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

Οι απελάσεις συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την έναρξη της στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην Καραϊβική τον Αύγουστο.
Στα μέσα Δεκεμβρίου, το Καράκας, το οποίο δημοσιοποιεί αυτές τις πτήσεις στο πλαίσιο ενός προγράμματος με τίτλο «Επιστροφή στην Πατρίδα», κατήγγειλε την «μονομερή» αναστολή από τις ΗΠΑ μιας πτήσης που μετέφερε απελαθέντες μετανάστες.

Υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, η προσωρινή πρόεδρος Ροντρίγκες, πρώην αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο, υπέγραψε συμφωνίες πετρελαίου με τις ΗΠΑ και ανακοίνωσε την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων μετά την ορκωμοσία της στις 5 Ιανουαρίου.
Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «συνεργάζεται καλά» με τις νέες αρχές.
