Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Η Τσεχία θα προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη ενάντια στα ρωσικά drone
Η Τσεχία θα προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη ενάντια στα ρωσικά drone
Η Πράγα θα μπορούσε να προμηθεύσει το Κίεβο με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, όπως παθητικά ραντάρ
Πολεμικά αεροσκάφη που μπορούν να καταρρίψουν εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία η Τσεχία, είπε ο πρόεδρος της χώρας Πέτρ Πάβελ στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκσι.
Ο Πάβελ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες, αλλά όπως είχε δηλώσει πριν δύο χρόνια, τα τσεχικής κατασκευής μαχητικά L-159 θα μπορούσαν μεταφερθούν στην Ουκρανία.
«Η Τσεχική Δημοκρατία μπορεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να παράσχει αρκετά μεσαία μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των drones, και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα και με επιτυχία αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Πάβελ σε συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι.
Είπε ότι η Πράγα θα μπορούσε επίσης να προμηθεύσει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, όπως παθητικά ραντάρ.
Ο Πάβελ, πρώην στρατηγός του στρατού και επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και μιας πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία της Τσεχίας που προμηθεύει το Κίεβο με πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από δυτικούς δωρητές.
Η νέα τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις συμφώνησε να συνεχίσει την πρωτοβουλία, αλλά δεσμεύτηκε να μην παράσχει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια προς την Ουκρανία.
Ο τσεχικός στρατός διαθέτει 24 αεροσκάφη L-159, μονοθέσια και διθέσια, που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων. Τα κύρια μαχητικά αεροσκάφη του είναι 14 σουηδικά Saab JAS-39 Gripen, αλλά έχει παραγγείλει 24 αμερικανικά μαχητικά F-35 για παράδοση μετά το 2030.
Ή Τσεχική Δημοκρατία υπό την προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε στην Ουκρανία βαρύ εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης και ελικοπτέρων από τα αποθέματα του στρατού και έλαβε αποζημιώσεις από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ καθώς επανεξοπλίζονται με δυτικά όπλα.
Ο Πάβελ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες, αλλά όπως είχε δηλώσει πριν δύο χρόνια, τα τσεχικής κατασκευής μαχητικά L-159 θα μπορούσαν μεταφερθούν στην Ουκρανία.
«Η Τσεχική Δημοκρατία μπορεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να παράσχει αρκετά μεσαία μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των drones, και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα και με επιτυχία αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Πάβελ σε συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι.
Είπε ότι η Πράγα θα μπορούσε επίσης να προμηθεύσει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, όπως παθητικά ραντάρ.
Ο Πάβελ, πρώην στρατηγός του στρατού και επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και μιας πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία της Τσεχίας που προμηθεύει το Κίεβο με πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από δυτικούς δωρητές.
Η νέα τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις συμφώνησε να συνεχίσει την πρωτοβουλία, αλλά δεσμεύτηκε να μην παράσχει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια προς την Ουκρανία.
Ο τσεχικός στρατός διαθέτει 24 αεροσκάφη L-159, μονοθέσια και διθέσια, που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων. Τα κύρια μαχητικά αεροσκάφη του είναι 14 σουηδικά Saab JAS-39 Gripen, αλλά έχει παραγγείλει 24 αμερικανικά μαχητικά F-35 για παράδοση μετά το 2030.
Ή Τσεχική Δημοκρατία υπό την προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε στην Ουκρανία βαρύ εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης και ελικοπτέρων από τα αποθέματα του στρατού και έλαβε αποζημιώσεις από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ καθώς επανεξοπλίζονται με δυτικά όπλα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα