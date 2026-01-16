Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Συνωστισμός αλά ιαπωνικά: Κόπηκε το ρεύμα, παρέλυσαν τα τρένα στο Τόκιο και ιδού τι έγινε
Διακοπή ηλεκτροδότησης παρέλυσε τον σιδηρόδρομο στο Τόκιο, σταμάτησαν δύο από τις πιο πολυσύχναστες γραμμές σε ώρα αιχμής - Βίντεο από τους σταθμούς των τρένων όπου επικρατεί χάος
Σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση χιλιάδων επιβατών προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής διακοπή ηλεκτροδότησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο, έπειτα από αναφορές για φωτιά κοντά σε σταθμό. Η βλάβη οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας σε δύο από τις πιο πολυσύχναστες σιδηροδρομικές γραμμές της ιαπωνικής πρωτεύουσας.
Όπως ανακοίνωσε η East Japan Railway (JR East), τα δρομολόγια στις γραμμές Yamanote Line και Keihin-Tohoku Line ανεστάλησαν πλήρως και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιαπωνίας, NHK, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί (τοπική ώρα) στις σιδηροδρομικές γραμμές κοντά στον σταθμό Tamachi Station, όπου σταματούν και οι δύο γραμμές. Όπως μεταδόθηκε, οι φλόγες προέρχονταν από μετασχηματιστή στον χώρο των γραμμών, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε σχεδόν πλήρως υπό έλεγχο περίπου 30 λεπτά αργότερα.
Την ίδια ώρα, εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειχναν επιβάτες να αποβιβάζονται από συρμό της γραμμής Keihin-Tohoku που είχε ακινητοποιηθεί μεταξύ σταθμών και να κινούνται πεζή πάνω στις γραμμές, στο πλαίσιο οργανωμένης εκκένωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες και προσωπικό του σιδηροδρόμου.
Η γραμμή Yamanote διέρχεται από ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς του Τόκιο, μεταξύ των οποίων και ο Shinjuku Station, ο οποίος εξυπηρετεί περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά. Αντίστοιχα, η γραμμή Keihin-Tohoku συνδέει μεγάλα αστικά κέντρα, όπως το Τόκιο και τη Γιοκοχάμα.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, προκαλώντας εκτεταμένες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της διακοπής.
Another video of overcrowding in a Tokyo train station after a power outage caused major commuter lines to suspend service.https://t.co/aarBPCnZxu https://t.co/1LxeXF0qfI— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 16, 2026
Commuter Hell in Tokyo this morning: a power outage caused several major train lines, including the Yamanote and Keihin Tohoku lines, to suspend service.— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 16, 2026
This is a video from inside Ueno Station.pic.twitter.com/PxRyg1986p
JR estimates that this morning's electrical outage that caused the suspension of major commuter lines in Tokyo impacted 673,000 people.pic.twitter.com/w21fWVIy2S https://t.co/ohs8bxXx90— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 16, 2026
