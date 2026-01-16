Συνωστισμός αλά ιαπωνικά: Κόπηκε το ρεύμα, παρέλυσαν τα τρένα στο Τόκιο και ιδού τι έγινε
ΚΟΣΜΟΣ
Τόκιο Ιαπωνία Τρένα σιδηρόδρομος

Συνωστισμός αλά ιαπωνικά: Κόπηκε το ρεύμα, παρέλυσαν τα τρένα στο Τόκιο και ιδού τι έγινε

Διακοπή ηλεκτροδότησης παρέλυσε τον σιδηρόδρομο στο Τόκιο, σταμάτησαν δύο από τις πιο πολυσύχναστες γραμμές σε ώρα αιχμής - Βίντεο από τους σταθμούς των τρένων όπου επικρατεί χάος

Συνωστισμός αλά ιαπωνικά: Κόπηκε το ρεύμα, παρέλυσαν τα τρένα στο Τόκιο και ιδού τι έγινε
13 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση χιλιάδων επιβατών προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής διακοπή ηλεκτροδότησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο, έπειτα από αναφορές για φωτιά κοντά σε σταθμό. Η βλάβη οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας σε δύο από τις πιο πολυσύχναστες σιδηροδρομικές γραμμές της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Όπως ανακοίνωσε η East Japan Railway (JR East), τα δρομολόγια στις γραμμές Yamanote Line και Keihin-Tohoku Line ανεστάλησαν πλήρως και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της κυκλοφορίας.


Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιαπωνίας, NHK, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί (τοπική ώρα) στις σιδηροδρομικές γραμμές κοντά στον σταθμό Tamachi Station, όπου σταματούν και οι δύο γραμμές. Όπως μεταδόθηκε, οι φλόγες προέρχονταν από μετασχηματιστή στον χώρο των γραμμών, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε σχεδόν πλήρως υπό έλεγχο περίπου 30 λεπτά αργότερα.


Την ίδια ώρα, εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειχναν επιβάτες να αποβιβάζονται από συρμό της γραμμής Keihin-Tohoku που είχε ακινητοποιηθεί μεταξύ σταθμών και να κινούνται πεζή πάνω στις γραμμές, στο πλαίσιο οργανωμένης εκκένωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες και προσωπικό του σιδηροδρόμου.

Κλείσιμο

Η γραμμή Yamanote διέρχεται από ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς του Τόκιο, μεταξύ των οποίων και ο Shinjuku Station, ο οποίος εξυπηρετεί περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά. Αντίστοιχα, η γραμμή Keihin-Tohoku συνδέει μεγάλα αστικά κέντρα, όπως το Τόκιο και τη Γιοκοχάμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, προκαλώντας εκτεταμένες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της διακοπής.
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης