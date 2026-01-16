Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Σπάνιο βίντεο από φυλή που ζει απομονωμένη στον Αμαζόνιο: Σκεφτόμουν από πού θα έρθει το βέλος, λέει ο περιβαλλοντολόγος που την ανακάλυψε
Τελικά η απειλή που ένιωσαν μετατράπηκε σε περιέργεια
Ένα σπάνιο βίντεο στο οποίο για πρώτη φορά παρουσιάζονται εικόνες από απομονωμένη φυλή του Αμαζονίου παρουσίασε ο Αμερικανός περιβαλλοντολόγος Πολ Ροζόλι μιλώντας σε podcast.
Όπως είπε ο Ροζόλι, ο οποίος έχει περάσει δύο δεκαετίες δουλεύοντας στον Αμαζόνιο, αυτή η στιγμή ήταν μια από τις πιο έντονες εμπειρίες στη ζωή του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι τώρα, τα βίντεο από φυλές που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο ήταν θολά — συνήθως τραβηγμένα από μακριά - ενώ αυτό καταγράφηκε από μικρή απόσταση με καθαρά πλάνα.
Στο βίντεο, η φυλή εμφανίζεται σε μια παραλία μέσα από ένα κυριολεκτικό σύννεφο πεταλούδων. Κινούνται με προσοχή, παρατηρώντας τους ξένους ενώ προσπαθούν να αναλύσουν την πιθανή απειλή.
Ο Αμερικανός περιβαλλοντολόγος περιέγραψε ότι παρακολουθούσε προσεκτικά τη γλώσσα του σώματός τους, καθώς συγκεντρώνονταν σε σχηματισμό με όπλα. «Κοιτάξτε τον τρόπο που κινούνται. Κοιτάξτε τον τρόπο που δείχνουν. Κοιτάξτε αυτόν με το τόξο. Κοιτούσα προς όλες τις κατευθύνσεις... και σκεφτόμουν: Από πού έρχεται το βέλος;»
Τελικά, όμως, τα μέλη της φυλής κατέβασαν τα όπλα τους και η ένταση μετατράπηκε σε περιέργεια για τους άγνωστους επισκέπτες. «Αυτοί είναι πολεμιστές... φαινόταν πραγματικά έτοιμοι για βία. Και τώρα στέκονται όλοι χαλαροί... και χαμογελούν» είπε ο Ροζόλι.
Ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχουν ακόμη περίπου 200 απομονωμένες φυλές σε όλο τον κόσμο, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου στη Βραζιλία και το Περού.
NEW: Never-before-seen footage of an uncontacted Amazonian tribe has been released by author Paul Rosolie on Lex Fridman's show.— Collin Rugg (@CollinRugg) January 16, 2026
The tribe was seen lowering their weapons before they were given a canoe of food.
Rosolie is a conservationist who has reportedly spent two decades… pic.twitter.com/a0WF9O2Pof
