27χρονο μοντέλο από την Ιαπωνία πέθανε πέντε ημέρες μετά τον συγκινητικό αποχαιρετισμό της στο Instagram, έπασχε από σπάνιο επιθετικό καρκίνο

Παρακαλώ να με θυμάστε πού και πού, έγραψε η Aoi Fujino στην τελευταία ανάρτησή της στο Instagram





Η Fujino, η οποία κάποτε είχε συμπεριληφθεί σε μια λίστα με τις 100 πιο προκλητικές διασημότητες στον κόσμο, πέθανε στις 5 Ιανουαρίου μετά τη μάχη με το ραβδομυοσάρκωμα, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.







«Αυτό είναι το τελευταίο μου μήνυμα προς όλους τους θαυμαστές της Aoi Fujino. Σας αγαπούσα πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα κάνατε μέχρι τώρα.Παρακαλώ να με θυμάστε πού και πού. Lol» έγραψε το μοντέλο σε αυτή την ανάρτηση.



«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη σε όλους όσους την φρόντισαν κατά τη διάρκεια της ζωής της» ήταν το μήνυμα της οικογένειας της 27χρονης.



Η Aoi διαγνώστηκε πριν από τρία χρόνια με ραβδομυοσάρκωμα. Τότε είχε κάνει μια παύση από την καριέρα της για να επικεντρωθεί στη θεραπεία της. Τον Αύγουστο του 2024 επέστρεψε στις φωτογραφίσεις, αλλά έξι μήνες αργότερα αποσύρθηκε εκ νέου λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.



Τι είναι το ραβδομυοσάρκωμα Το ραβδομυοσάρκωμα είναι ένας καρκινικός όγκος των μυών που συνδέονται στα οστά. Ενώ ο καρκίνος μπορεί να συμβεί σε πολλές περιοχές του σώματος, οι πιο συνηθισμένες περιοχές του ραβδομυοσαρκώματος περιλαμβάνουν την κεφαλή και τον τράχηλο, τα ουροποιητικά και γεννητικά όργανα, τα χέρια, πόδια και τον κορμό. Μιας και το ραβδομυοσάρκωμα είναι ένας καρκίνος των εμβρυικών κυττάρων, είναι πιο συνηθισμένο στα παιδιά, αν και μπορεί να συμβεί μερικές φορές και στους ενήλικες.



Υπάρχουν δύο κύρια είδα ραβδομυοσαρκώματος: Το Εμβρυονικό ραβδομυοσάρκωμα και το Κυψελιδικό ραβδομυοσάρκωμα.



- Το εμβρυονικό ραβδομυοσάρκωμα είναι ένας συνηθισμένος καρκίνος που συνήθως αναπτύσσεται σε παιδιά μέχρι 5 ετών σε συγκεκριμένες περιοχές όπως η κεφαλή και ο τράχηλος, η ουροδόχος κύστη, ο κόλπος, μέσα ή γύρω από τον προστάτη και οι όρχεις.



- Το κυψελιδικό ραβδομυοσάρκωμα είναι ένας καρκίνος που τυπικά επηρεάζει όλες τις ηλικιακές ομάδες και αναπτύσσεται πιο συχνά σε μεγάλους μύες του κορμού, χεριών και ποδιών.



Οι θεραπευτικές επιλογές του ραβδομυοσαρκώματος τυπικά περιλαμβάνουν χειρουργείο, όπως και ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία.