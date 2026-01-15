Ρωσία: «Βουτιά» στα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο - Μειώθηκαν κατά 24% το 2025

Τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν φτάσει τελευταία φορά σε τέτοια επίπεδα το 2020, όταν, εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και της κατάρρευσης της αγοράς πετρελαίου , μειώθηκαν στα 5,24 τρισεκατομμύρια ρούβλια