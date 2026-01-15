Ρωσία: «Βουτιά» στα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο - Μειώθηκαν κατά 24% το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Πετρέλαιο Φυσικό αέριο

Τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν φτάσει τελευταία φορά σε τέτοια επίπεδα το 2020, όταν, εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και της κατάρρευσης της αγοράς πετρελαίου, μειώθηκαν στα 5,24 τρισεκατομμύρια ρούβλια

Τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 24% το 2025 φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Το υπουργείο αναφέρει ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εισροών του κρατικού προϋπολογισμού, έπεσαν πέρυσι στα 8,48 τρισεκατομμύρια ρούβλια ( 108,03 δισεκατομμύρια δολάρια) σε σύγκριση με τα 11,13 τρισεκατομμύρια ρούβλια το 2024.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν φτάσει τελευταία φορά σε τέτοια επίπεδα το 2020, όταν, εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και της κατάρρευσης της αγοράς πετρελαίου, μειώθηκαν στα 5,24 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Τον Δεκέμβριο του 2025 τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου έπεσαν στα 447,8 δισεκατομμύρια ρούβλια από τα 790,2 δισεκατομμύρια ρούβλια τον ίδιο μήνα του 2024 και τα 509,9 δισεκατομμύρια ρούβλια τον Νοέμβριο του 2025.




