Έφτασαν στη Γροιλανδία οι πρώτοι Ευρωπαίοι στρατιώτες, ποιες χώρες στέλνουν δυνάμεις, δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα η χώρα του θα αποστείλει επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις





Την Τετάρτη, Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία και Νορβηγία γνωστοποίησαν ότι προχωρούν στην αποστολή στρατιωτικού προσωπικού στο πλαίσιο αναγνωριστικής αποστολής στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ.











13 στελέχη της Bundeswehr θα αναπτυχθούν στο Νουούκ από την Πέμπτη έως και την Κυριακή, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τη Δανία.







Κλείσιμο Μακρόν: Η Γαλλία θα στείλει περισσότερες δυνάμεις Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα η χώρα του θα αποστείλει επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις «χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές» για συμμετοχή σε ασκήσεις στη Γροιλανδία.



«Μια πρώτη ομάδα γάλλων στρατιωτικών βρίσκεται ήδη επί τόπου και θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα», ανέφερε ο Μακρόν απευθυνόμενος σε στρατιώτες, στο πλαίσιο ομιλίας του για την έναρξη του νέου έτους.



Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μουτέ Εγκέδε δήλωσε ότι «από σήμερα και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξηθεί η παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία. Αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες στρατιωτικές πτήσεις και πλοία», διευκρινίζοντας πως οι δυνάμεις αυτές θα συμμετάσχουν σε «εκπαίδευση».



Η ανακοίνωση της αποστολής συνέπεσε χρονικά με τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον.



Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, μιλώντας μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, σημείωσε ότι η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ «δεν είναι απολύτως απαραίτητη».



«Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη θέση των Αμερικανών. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος έχει την επιθυμία να κατακτήσει τη Γροιλανδία», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Επομένως, εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία – συμφωνούμε ότι διαφωνούμε».



Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο του αυτόνομου δανικού εδάφους, υποστηρίζοντας ότι η Γροιλανδία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.