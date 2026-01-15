Έφηβοι στη Βρετανία παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτυπούσαν μέχρι θανάτου με μπουκάλι και πέτρες, δείτε βίντεο
Έφηβοι στη Βρετανία παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτυπούσαν μέχρι θανάτου με μπουκάλι και πέτρες, δείτε βίντεο

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε το βίντεο που δείχνει τους ανήλικους να χτυπούν τον 49χρονο με ένα γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι

Έφηβοι στη Βρετανία παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτυπούσαν μέχρι θανάτου με μπουκάλι και πέτρες, δείτε βίντεο
Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική επίθεση σε βάρος του 49χρονου Αλεξάντερ Κάσφορντ προβλήθηκε στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της δίκης τριών εφήβων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του στο νησί Isle of Sheppey, τον Αύγουστο του 2025.

Στο εδώλιο του Woolwich Crown Court κάθονται μια 16χρονη και δύο αγόρια ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τρεις ανήλικοι φέρονται να παρέσυραν το θύμα στην παραθαλάσσια περιοχή Leysdown-on-Sea, όπου και εκδηλώθηκε η επίθεση.

Το υλικό που παρουσιάστηκε στους ενόρκους είχε καταγραφεί από την ίδια τη 16χρονη το βράδυ της 10ης Αυγούστου. Σε αυτό φαίνεται ένα από τα αγόρια να χτυπά τον Κάσφορντ στο πίσω μέρος του κεφαλιού με γυάλινο μπουκάλι, προκαλώντας την προσπάθειά του να διαφύγει τρέχοντας κατά μήκος της παραλιακής. Δύο έφηβοι τον καταδιώκουν, ενώ ακούγεται φωνή να τον αποκαλεί «παιδόφιλο», όπως ανέφερε το δικαστήριο.

Δείτε το βίντεο:


Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 49χρονος σκοντάφτει και πέφτει στο έδαφος, προτού σηκωθεί και συνεχίσει να τρέχει. Το βίντεο ολοκληρώνεται χωρίς να καταγράφεται η τελική φάση της επίθεσης, με τους τρεις ανηλίκους να εξακολουθούν να τον κυνηγούν.

Η εισαγγελέας Κέιτ Μπλουμγκάρτ υποστήριξε ότι η 16χρονη επέδειξε «ακλόνητο ενθουσιασμό» για την επίθεση, σημειώνοντας πως οι κραυγές της ακούγονται καθαρά στο βίντεο. Όπως ανέφερε, το υλικό «είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως απόδειξη ενός επιτυχημένου κυνηγιού».

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι αυτόπτης μάρτυρας είδε αργότερα τον 16χρονο κατηγορούμενο να εκσφενδονίζει πέτρες προς το σώμα του Κάσφορντ, περιγράφοντας τις ρίψεις ως «μανιώδεις» και με «πολλή δύναμη». Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το θύμα βρισκόταν ήδη μπρούμυτα στο έδαφος και δεν αντιδρούσε.

Πώς οι ανήλικοι παγίδεψαν τον 49χρονο

Από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι ο Κάσφορντ είχε γνωρίσει τυχαία τη 16χρονη σε αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών δύο ημέρες νωρίτερα και της είχε δώσει επαγγελματική κάρτα με τον αριθμό τηλεφώνου του. Το τηλέφωνο αποθηκεύτηκε στο κινητό ενός εκ των αγοριών με την ένδειξη «pedo», ενώ ακολούθησε ανταλλαγή δεκάδων μηνυμάτων, κατά τα οποία το θύμα πίστευε ότι συνομιλούσε με 16χρονη ονόματι «Σιένα».

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, του προτάθηκε συνάντηση σε άδειο σπίτι και του ζητήθηκε να φέρει αλκοόλ. Ο Κάσφορντ συναντήθηκε με την κοπέλα στο σημείο περίπου στις 7 το απόγευμα και λίγο περισσότερο από μία ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι, αν και η αρχική γνωριμία ήταν τυχαία, όσα ακολούθησαν ήταν προσχεδιασμένα. «Οι κατηγορούμενοι εξοργίστηκαν από το ενδιαφέρον του για τη “Σιένα” και σχεδίασαν σκόπιμα την επίθεση. Ήταν μια κοινή ενέργεια, με τον καθένα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο», ανέφερε.

Η νεκροτομή έδειξε βαριά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, μώλωπες στο σώμα και σπασμένα πλευρά που είχαν προκαλέσει διάτρηση πνεύμονα. Μετά τη σύλληψή του, ένας από τους ανηλίκους φέρεται να διένειμε το βίντεο της επίθεσης σε τρίτους, συνοδεύοντάς το με υβριστικό σχόλιο.

Η δίκη συνεχίζεται, ενώ τα ονόματα των κατηγορουμένων δεν δημοσιοποιούνται λόγω της ηλικίας τους.
