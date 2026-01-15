Συνάντηση Πέτρο–Τραμπ στις 3 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ: Σήμα εκτόνωσης στις σχέσεις Κολομβίας-ΗΠΑ
Συνάντηση Πέτρο–Τραμπ στις 3 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ: Σήμα εκτόνωσης στις σχέσεις Κολομβίας-ΗΠΑ

Τη συμφωνία για κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο επιβεβαίωσε ο Κολομβιανός πρόεδρος – «Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης», δήλωσε

Τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 3 Φεβρουαρίου, επί αμερικανικού εδάφους, επιβεβαίωσε χθες, Τετάρτη, ο πρόεδρος της Κολομβία Γουστάβο Πέτρο, σηματοδοτώντας αποκλιμάκωση της έντασης στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

«Θα γίνει την 3η Φεβρουαρίου. Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Αποκλιμάκωση μετά από περίοδο έντασης

Η ανακοίνωση της συνάντησης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Μπογκοτά είχαν δοκιμαστεί από πολιτικές και διπλωματικές διαφωνίες, με την επικείμενη συνάντηση να εκλαμβάνεται ως ένδειξη διάθεσης επαναπροσέγγισης και διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ατζέντα των συνομιλιών, ωστόσο η συνάντηση Πέτρο–Τραμπ αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επανακαθορισμού των σχέσεων των δύο χωρών.

