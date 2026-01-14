ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παγώνει από την επόμενη εβδομάδα κάθε έκδοση βίζας για υπηκόους από 75 χώρες
ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παγώνει από την επόμενη εβδομάδα κάθε έκδοση βίζας για υπηκόους από 75 χώρες

Μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι η Ρωσία, η Σομαλία, το Ιράν, το Αφγανιστάν, η Βραζιλία, η Νιγηρία και η Ταϊλάνδη

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παγώνει από τις 21 Ιανουαρίου κάθε διαδικασία έκδοσης βίζας για υπηκόους από 75 χώρες, μετέδωσε σήμερα το Fox News, επικαλούμενο υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Σομαλία, η Ρωσία, το Ιράν, το Αφγανιστάν, η Βραζιλία, η Νιγηρία και η Ταϊλάνδη είναι μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στη λίστα, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Εκπρόσωποι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν μέχρι στιγμής σε αίτημα για σχόλιο στο δημοσίευμα.

Το Fox News μετέδωσε πως το αμερικανικό ΥΠΕΞ έδωσε εντολή στις πρεσβείες των ΗΠΑ να αρνηθούν έκδοση βίζας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανεκτιμά τις διαδικασίες του. Δεν δόθηκε χρονικό πλαίσιο.

Τον Νοέμβριο, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να «παύσει οριστικά» τη μετανάστευση από όλες τις «χώρες του Τρίτου Κόσμου» μετά από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο από Αφγανό υπήκοο που σκότωσαν ένα μέλος της Εθνοφρουράς.

