Έρευνα κατά της πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας Γιούλια Τιμοσένκο για δωροδοκία βουλευτών: Έφοδος των αρχών στο γραφείο της, δείτε βίντεο

Yulia Tymoshenko, ex-PM and Batkivschyna leader, has been officially charged by NABU with attempting to bribe MPs, offering cash for votes or switching sides. Footage from the raid shows stacks of dollars in her office. Tymoshenko, now in parliament, calls the charges “absurd.” pic.twitter.com/CMYpIfCoCu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026 Σημειώνεται ότι το κόμμα της Τιμοσένκο κατέχει 25 από τις 450 έδρες στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας.



Στο στόχαστρο των ουκρανικών αρχών έχει μπει η Γιούλια Τιμοσένκο, που φέρεται να έχει οργανώσει σχέδιο δωροδοκίας βουλευτών, ακόμα και μέσα από το κόμμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να υπονομεύσουν τον νυν πρόεδρο της Ουκρανίας.Η Τιμοσένκο είχε γίνει διεθνώς γνωστή κατά τη διάρκεια της Πορτοκαλί Επανάστασης της Ουκρανίας το 2004 και φυλακίστηκε το 2011 με πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες από τον αντίπαλό της Βίκτορ Γιανουκόβιτς, τον φιλο-Κρεμλινικό πρόεδρο, πριν αφεθεί τελικά ελεύθερη.Σύμφωνα με τον Guardian, ένας εκπρόσωπος της Εξειδικευμένης Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SAPO) δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τιμοσένκο κατηγορήθηκε, μετά από έφοδο στα γραφεία του κόμματός της Πατρίδα αργά το βράδυ της Τρίτης από αξιωματικούς της Sapo και του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU).Σημειώνεται ότι το κόμμα της Τιμοσένκο κατέχει 25 από τις 450 έδρες στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας.Ενώ η Τιμοσένκο δεν έχει επίσημα κατονομαστεί, οι ερευνητές ενημέρωσαν τα μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία για την εμπλοκή της, ενώ η ίδια εξέδωσε δήλωση στην οποία αρνείται τυχόν κατηγορίες.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω μιας πρόσφατης σειράς ερευνών για διαφθορά υψηλού προφίλ που έχουν συλλάβει πρόσωπα του στενού κύκλου του Ζελένσκι. Η πολιτική αναταραχή στην Ουκρανία έχει ενισχυθεί από τις αυξανόμενες προσδοκίες για εκλογές σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία με τη Ρωσία, μια ιδέα που ενθαρρύνεται από τον ίδιο τον Ζελένσκι.Οι κατηγορίες εναντίον μελών του στενού κύκλου του Ζελένσκι έχουν προκαλέσει έναν συνεχιζόμενο πολιτικό ανασχηματισμό, ακόμη και όταν η χώρα αντιμετωπίζει κρίση λόγω των πρόσφατων συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές της υποδομές.Δημοσιεύματα στην Ουκρανία αναφέρουν ότι οι κατηγορίες εναντίον της Τιμοσένκο σχετίζονται με την δωροδοκία σε πολιτικούς για να ψηφίσουν με το κόμμα της, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την αποπομπή του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας και του υπουργού Άμυνας, και για να ψηφίσουν υπέρ προσώπων που η ίδια έχει προτείνει.Σύμφωνα με μια φερόμενη ως υποκλαπείσα συνομιλία μεταξύ της Τιμοσένκο και ενός ανώνυμου βουλευτή που δημοσίευσαν οι ερευνητές, σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal για να μεταδώσει οδηγίες σχετικά με τις ψηφοφορίες, υπονοώντας ότι ο στόχος ήταν να «σπάσει την πλειοψηφία» που απολάμβανε ο Ζελένσκι στο κοινοβούλιο.Η Τιμοσένκο εξέδωσε δήλωση στο Facebook αρνούμενη οποιαδήποτε σχέση με το δημοσιευμένο ηχητικό. «Δηλώνω επίσημα ότι οι δημοσιευμένες ηχογραφήσεις δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Απορρίπτω όλες τις κατηγορίες και θα αποδείξω ότι είναι αβάσιμες στο δικαστήριο», είπε.



Ένα βίντεο που δημοσίευσαν οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς έδειξε να κατασχέθηκαν μετρητά σε δολάρια ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των ερευνών της Τρίτης.



Η Τιμοσένκο επιβεβαίωσε τις επιδρομές στο γραφείο της σε μια ανάρτηση στο Facebook στην οποία υπονόησε ότι η έρευνα είχε πολιτικά κίνητρα. Είπε ότι «δεν είχαν καμία σχέση με το νόμο ή τη νομιμότητα» και φαινόταν να συνδέονται με εικασίες για τις επικείμενες εθνικές εκλογές.







«Φαίνεται ότι οι εκλογές είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι φαινόταν και κάποιος αποφάσισε να ξεκινήσει την εκκαθάριση του ανταγωνισμού», δήλωσε η Τιμοσένκο. «Δεν βρήκαν τίποτα, οπότε απλώς πήραν τα τηλέφωνα της εργασίας μου, τα κοινοβουλευτικά έγγραφα και τις προσωπικές μου αποταμιεύσεις, τα οποία όλα δηλώνονται πλήρως στην επίσημη δήλωση περιουσιακών μου στοιχείων. Απορρίπτω κατηγορηματικά όλες τις παράλογες κατηγορίες».



Πρωτοστάτης κατά του Γιανουκόβιτς Η Τιμοσένκο ήταν μια από τις πλέον προβεβλημένες προσωπικότητες στην ταραγμένη περίοδο της μετασοβιετικής πολιτικής της Ουκρανίας και των έντονα μεταβαλλόμενων πολιτικών συμμαχιών. Έγινε διάσημη για τις έντονες ομιλίες της κατά των νοθευμένων εκλογών που ισχυρίστηκε ότι διεξήγαγε ο Γιανουκόβιτς το 2004 και οδήγησαν στην Πορτοκαλί Επανάσταση.



Αφού έχασε τις προεδρικές εκλογές του 2010 από τον Γιανουκόβιτς, φυλακίστηκε το 2011 για 30 μήνες με κατηγορίες που θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ως πολιτικά υποκινούμενες για διαφθορά.



Η Τιμοσένκο ήταν μια από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες ενός εξαιρετικά αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου πέρυσι - το οποίο αργότερα αποσύρθηκε από τον Ζελένσκι εν μέσω δημόσιας και διεθνούς κατακραυγής - που θα είχε οδηγήσει στην κατάργηση των Sapo και Nabu, των δύο υπηρεσιών κατά της διαφθοράς που την ερευνούν τώρα.



Ενώ η έρευνα δεν σχετίζεται άμεσα με ισχυρισμούς διαφθοράς εναντίον μελών του κόμματος του Ζελένσκι – που αφορούν ισχυρισμούς για ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση στην Energoatom, την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας – φαίνεται να σχετίζεται με τις πολιτικές επιπτώσεις αυτού του σκανδάλου.



Τους προσέγγισε για συνεργασία Σύμφωνα με την NABU, η Τιμοσένκο φέρεται να προσέγγισε βουλευτές για έναν «τακτικό μηχανισμό συνεργασίας που περιελάμβανε προκαταβολές χρημάτων και προοριζόταν για μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα», συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για τον τρόπο ψήφου.



Η Τιμοσένκο φέρεται να έστειλε ηχητική οδηγία σε έναν βουλευτή να ψηφίσει για την απόλυση του Βασίλ Μαλιούκ από τη θέση του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας, της SBU, καθώς και του υπουργού Άμυνας Ντένις Σμιχάλ και του υπουργού ψηφιακού μετασχηματισμού Μιχαήλ Φεντόροφ.



Η ανακοίνωση έρχεται δύο εβδομάδες αφότου η NABU δήλωσε ότι είχε αποκαλύψει μια εγκληματική συνωμοσία που αφορούσε βουλευτές που έλαβαν μετρητά σε αντάλλαγμα για κοινοβουλευτικές ψήφους.