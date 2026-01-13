Συνεδριάζει για το Ιράν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Τζέι Ντι Βανς ΗΠΑ Ιράν Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Στο τραπέζι οι επιλογές των ΗΠΑ και ο τρόπος απάντησης στην αιματηρή καταστολή από το καθεστώς στην Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με το που επέστρεψε από το Ντιτρόιτ, έσπευσε στον Λευκό Οίκο, για να προεδρεύσει συνεδρίασης των επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας με αντικείμενο το Ιράν και τις διαδηλώσεις στη χώρα.

Συμμετέχουν ακόμη οι αρχηγοί του στρατού και μυστικών υπηρεσιών.

Προηγήθηκε πρωινή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, μεταξύ άλλων.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου άρχισε στις 23:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδος). Αρχικά προέδρευε ο Βανς, αλλά στη συνέχεια παρέδωσε στον πρόεδρο Τραμπ.

Η Wall Street Journal είχε αναφέρει τη Δευτέρα ότι ο Βανς ηγείται προσπάθειας εντός της κυβέρνησης Τραμπ να πείσει τον πρόεδρο να εμπλακεί (ή τουλάχιστον να το προσπαθήσει) σε διπλωματικές συνομιλίες πριν προχωρήσει σε αντίποινα κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, τείνει προς στρατιωτικές επιθέσεις ενώ τονίζει ότι ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με τους Ιρανούς αξιωματούχους, «έως ότου σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών».

