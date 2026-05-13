Τουρκοκύπριος απήγαγε το παιδί του από την Βρετανίδα μητέρα, σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας στην Κύπρο
ΚΟΣΜΟΣ
Αρπαγή ανηλίκου Κύπρος

Τουρκοκύπριος απήγαγε το παιδί του από την Βρετανίδα μητέρα, σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας στην Κύπρο

Έχει ενημερωθεί και η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα, η οποία ενεργοποιείται σε υποθέσεις όπου ενδέχεται να υπάρχει διακίνηση προσώπων ή υπόπτων μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών

Τουρκοκύπριος απήγαγε το παιδί του από την Βρετανίδα μητέρα, σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας στην Κύπρο
Μανώλης Καλατζής
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στην Κύπρο για υπόθεση αρπαγής ανήλικου παιδιού στη Λεμεσό, με τις αρχές να αναζητούν συγκεκριμένο μικρό λευκό όχημα, με το οποίο φέρεται να διέφυγε ο Τουρκοκύπριος πατέρας του παιδιού μετά το περιστατικό.

Η υπόθεση έχει θέσει σε συναγερμό τις διωκτικές αρχές, καθώς παραμένει άγνωστο αν ο ύποπτος κατάφερε να επιστρέψει στα κατεχόμενα. Για τον λόγο αυτό έχει ενημερωθεί και η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα, η οποία ενεργοποιείται σε υποθέσεις όπου ενδέχεται να υπάρχει διακίνηση προσώπων ή υπόπτων μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών.

Το όχημα και το βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας, αφού φέρεται να άρπαξε το ανήλικο παιδί του, απομακρύνθηκε με μικρό λευκό όχημα συγκεκριμένης μάρκας. Το αυτοκίνητο αναζητείται από τις αρχές, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η διαδρομή που πιθανόν ακολούθησε μετά το περιστατικό.

Παράλληλα, ενώπιον της Αστυνομίας υπάρχουν πληροφορίες ότι ο πατέρας ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το παιδί. Το βίντεο εκτιμάται ότι λήφθηκε στα κατεχόμενα, στοιχείο που, αν επιβεβαιωθεί, θα δείχνει ότι ο ύποπτος κατάφερε να διαφύγει εκτός των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών.

Προηγούμενη καταγγελία για βία

Η μητέρα του παιδιού, Βρετανίδα υπήκοος σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, είχε καταγγείλει τον Τουρκοκύπριο πρώην σύντροφό της για βία στην οικογένεια. Ο άνδρας φέρεται να καταζητείτο από τον Νοέμβριο, ενώ μητέρα και παιδί ζούσαν από το 2025 στις ελεύθερες περιοχές, μετά από προηγούμενη διαμονή στα κατεχόμενα.

Με βάση όσα κατήγγειλε η μητέρα στην Αστυνομία, ο πατέρας πέρασε από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, φέρεται να μπήκε στο σπίτι της στη Λεμεσό, να την έσπρωξε και στη συνέχεια να πήρε το παιδί και να εξαφανίστηκε. Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απαγωγής, ενώ εξετάζεται και το σημείο από το οποίο ο ύποπτος εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές.

Κόκκινο κουμπί

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο γεγονός ότι η μητέρα ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα «Ελπίς», μέσω του οποίου θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν, με το πάτημα ειδικού κουμπιού, να ειδοποιήσουν άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα δεν ενεργοποίησε τον μηχανισμό, παρά το ότι κατήγγειλε πως ο πρώην σύντροφός της μπήκε στο σπίτι, την έσπρωξε και άρπαξε το παιδί.

Το ερώτημα που πλέον καλούνται να απαντήσουν οι αρχές είναι διπλό. Πως ένας άνθρωπος που φερόταν να καταζητείται από τον Νοέμβριο πέρασε στις ελεύθερες περιοχές χωρίς να εντοπιστεί και αν μετά την αρπαγή κατάφερε να επιστρέψει στα κατεχόμενα με το παιδί.
Μανώλης Καλατζής
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

Περισσότεροι από 90.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ για προσέλευση σε live συναυλία στην Ελλάδα σύμφωνα με τη διοργάνωση, απόλαυσαν από κοντά τη συναυλία των θρυλικών Metallica στην Αθήνα, που αποτέλεσε την έναρξη της ευρωπαϊκής τους περιοδείας και την οποία στήριξε ως Αποκλειστικός Χορηγός η COSMOTE TELEKOM

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης