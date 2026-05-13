Bloomberg: Ανοιχτή πρόσκληση του Πακιστάν στην Τουρκία να ενταχθεί στο λεγόμενο «ισλαμικό ΝΑΤΟ»
Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας και του Κατάρ στο υφιστάμενο αμυντικό σύμφωνο συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία άφησε το Πακιστάν, καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επηρεάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, δήλωσε ότι οι σχετικές διαβουλεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο και ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο ασφαλείας.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν να προκαλεί ανησυχίες για την ασφάλεια της ενέργειας, τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς και τη συνολική σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα σε σημαντικό διπλωματικό διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια της κρίσης, διευκολύνοντας επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα καλεί δημόσια σε αποκλιμάκωση και διάλογο.

«Αν το Κατάρ και η Τουρκία ενταχθούν επίσης στην υφιστάμενη συμφωνία, αυτό θα είναι μια θετική εξέλιξη», δήλωσε ο Άσιφ σε τηλεοπτική συνέντευξη τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Bloomberg.



Ο Πακιστανός υπουργός υποστήριξε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας ευρύτερης πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ «ομοϊδεατών χωρών», του λεγόμενου «ισλαμικού ΝΑΤΟ», με σκοπό την ενίσχυση της «περιφερειακής σταθερότητας και της συλλογικής ασφάλειας».

Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν στρατηγική αμυντική συμφωνία τον Σεπτέμβριο του 2025, η οποία προβλέπει ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της μίας χώρας θα θεωρείται επίθεση και κατά της άλλης.

Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική και αμυντική συνεργασία τους μετά τις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων σε στόχους της περιοχής, που οδήγησαν σε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Τον περασμένο μήνα, στρατιωτικό απόσπασμα του Πακιστάν έφθασε στην αεροπορική βάση «Κινγκ Αμπντουλαζίζ» στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών περιφερειακής ασφάλειας.

Μια πιθανή διεύρυνση της συμφωνίας με τη συμμετοχή της Τουρκίας και του Κατάρ θα έφερνε πιο κοντά ορισμένα από τα ισχυρότερα μουσουλμανικά κράτη της περιοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περιφερειακές συμμαχίες αναδιαμορφώνονται λόγω του πολέμου και της αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
