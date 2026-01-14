Νεκρός 20χρονος παίκτης κολεγιακού μπάσκετ μετά από πυροβολισμό στο Νάσβιλ

Ο Αντρέ Μπελ, φοιτητής και αθλητής του Πανεπιστημίου Φισκ, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο – Σε εξέλιξη η έρευνα της Αστυνομίας, άγνωστο το κίνητρο





Τραγικό τέλος είχε ο 20χρονος μπασκετμπολίστας Αντρέ Μπελ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό ενώ επέστρεφε στο πανεπιστήμιό του στο Νάσβιλ το βράδυ της Κυριακής και κατέληξε τη Δευτέρα στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.Ο Αντρέ Μπελ, φοιτητής του δεύτερου έτους στο Fisk University , όπου σπούδαζε Διοίκηση Επιχειρήσεων και αγωνιζόταν στην ομάδα μπάσκετ, επέστρεφε στο πανεπιστήμιο μέσω της εθνικής οδού I-65 βόρεια, μαζί με δύο φίλους του, μετά από εκδήλωση γυμναστικής στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης.Σύμφωνα με την Metropolitan Nashville Police Department, οι επιβαίνοντες στο όχημα αντιλήφθηκαν ένα σκούρο σεντάν να κινείται στην αριστερή λωρίδα δίπλα τους. Όπως κατέθεσαν, είχαν αποσπαστεί από τα κινητά τους τηλέφωνα όταν άκουσαν ξαφνικά πολλαπλούς πυροβολισμούς και διαπίστωσαν ότι ο Μπελ είχε δεχθεί πυρά.Το λευκό Nissan Sentra που οδηγούσε ο Μπελ επιβράδυνε, επανήλθε στη ροή της κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ένα κόκκινο φορτηγάκι, ενώ το σκούρο σεντάν απομακρύνθηκε από το σημείο.Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, «τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το όχημα από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά στο παρμπρίζ», καθώς στο σημείο εντοπίστηκαν θραύσματα γυαλιού.Ο 20χρονος υπέστη τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Vanderbilt University Medical Center, όπου υπέκυψε στα τραύματά του τη Δευτέρα.Η Μονάδα Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας του Νάσβιλ έχει αναλάβει την υπόθεση, ωστόσο μέχρι στιγμής το κίνητρο του πυροβολισμού παραμένει ασαφές και δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.Η διευθύντρια του τμήματος αθλητισμού του Πανεπιστημίου Φισκ, Valencia Jordan, δήλωσε ότι «η οικογένεια του Fisk Athletics είναι απολύτως συντετριμμένη από την απώλεια ενός δικού μας ανθρώπου εξαιτίας μιας άσκοπης πράξης βίας», διευκρινίζοντας ότι ο Μπελ επέστρεφε στο πανεπιστήμιο μετά από εθελοντική συμμετοχή του σε αθλητική εκδήλωση.





Παράλληλα, ανέφερε ότι παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους αθλητές, οι οποίοι είναι «κατανοητά συντετριμμένοι».



Ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ, Jeremiah Crutcher, έκανε λόγο για την απώλεια «ενός ηγέτη εντός και εκτός γηπέδου», σημειώνοντας ότι, πέρα από τις αγωνιστικές του ικανότητες, ο Αντρέ Μπελ θα μείνει στη μνήμη όλων για το χαμόγελο, τον χαρακτήρα και την ανθρώπινη ζεστασιά του.



«Έχουμε ένα μεγάλο κενό στο πρόγραμμά μας, αλλά κυρίως έναν βαθύ πόνο στις καρδιές μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σκέψεις και οι προσευχές της ομάδας βρίσκονται δίπλα στην οικογένειά του.