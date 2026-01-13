Νέα διαδήλωση αγροτών στο Παρίσι κατά της συμφωνίας της ΕΕ με τη Mercosur
Νέα διαδήλωση αγροτών στο Παρίσι κατά της συμφωνίας της ΕΕ με τη Mercosur
Η σημερινή διαδήλωση έχει οργανωθεί από το FNSEA, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας
Γάλλοι αγρότες έφεραν σήμερα τρακτέρ μέσα στο Παρίσι για δεύτερη φορά σε διάστημα μιας εβδομάδας για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, για την οποία λένε πως απειλεί την ντόπια γεωργία δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με φθηνότερες εισαγωγές από τη Νότια Αμερική. Αγρότες στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε άλλα κράτη μέλη διαμαρτύρονται εδώ και μήνες για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur και πολυάριθμα άλλα τοπικά ζητήματα.
Γάλλοι αγρότες κρατούν ένα πανό που γράφει «Η αγροτική εξέγερση ξαναρχίζει στις Βερσαλλίες!».
Η σημερινή διαδήλωση έχει οργανωθεί από το FNSEA, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας.
«Η συμφωνία Mercosur εγκρίθηκε παρόλο που δεν δόθηκε ο λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα οδηγήσει σε εισαγωγές ξένων αγαθών που μπορούμε θαυμάσια να παράγουμε στη Γαλλία και τα οποία δεν σέβονται προδιαγραφές που είναι επιβεβλημένες στη γαλλική γεωργία», δήλωσε ο Νταμιάν Γκρεφέν, αντιπρόεδρος του FNSEA και αγρότης στην περιφέρεια του Παρισιού.
Γάλλοι αγρότες κρατούν ένα πανό που γράφει «Η αγροτική εξέγερση ξαναρχίζει στις Βερσαλλίες!».
Η σημερινή διαδήλωση έχει οργανωθεί από το FNSEA, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας.
«Η συμφωνία Mercosur εγκρίθηκε παρόλο που δεν δόθηκε ο λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα οδηγήσει σε εισαγωγές ξένων αγαθών που μπορούμε θαυμάσια να παράγουμε στη Γαλλία και τα οποία δεν σέβονται προδιαγραφές που είναι επιβεβλημένες στη γαλλική γεωργία», δήλωσε ο Νταμιάν Γκρεφέν, αντιπρόεδρος του FNSEA και αγρότης στην περιφέρεια του Παρισιού.
🚨 Des dizaines de tracteurs font, par surprise, leurs entrées dans Paris ce mardi matin pour protester contre la signature du Mercosur. 🚜🚜🚜#AgriculteursEnColère #Mercosur pic.twitter.com/2TjGx2lpSm— Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) January 13, 2026
Entrée dans Paris @FNSEA ! 🚨🚨🚜🚜🚜🚜🚜 #agriculture #merosur pic.twitter.com/MDPStBYCMh— FNSEA Grand Bassin Parisien (@FnseaGBP) January 13, 2026
Ο Γκρεφέν δήλωσε πως οι αγρότες θα διαδηλώσουν σήμερα μπροστά στο γαλλικό κοινοβούλιο ενώ σχεδιάζουν επίσης να διαδηλώσουν στις 20 Ιανουαρίου μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
Η έγκριση, την Παρασκευή, της συμφωνίας με τη Mercosur από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά την απόρριψή της από τη Γαλλία, έχει εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση από αγρότες και κόμματα της αντιπολίτευσης, μερικά από τα οποία έχουν καταθέσει προτάσεις μομφής.
Ένα άλλο συνδικάτο των αγροτών, ο Αγροτικός Συντονισμός, είχε ήδη φέρει τα τρακτέρ κάτω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου την περασμένη Πέμπτη, σε μια αιφνιδιαστική διαδήλωση.
Πηγή φωτογραφιών: AFP
Η έγκριση, την Παρασκευή, της συμφωνίας με τη Mercosur από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά την απόρριψή της από τη Γαλλία, έχει εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση από αγρότες και κόμματα της αντιπολίτευσης, μερικά από τα οποία έχουν καταθέσει προτάσεις μομφής.
Ένα άλλο συνδικάτο των αγροτών, ο Αγροτικός Συντονισμός, είχε ήδη φέρει τα τρακτέρ κάτω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου την περασμένη Πέμπτη, σε μια αιφνιδιαστική διαδήλωση.
Πηγή φωτογραφιών: AFP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα